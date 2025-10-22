Ippica galoppo. Premio Firenze è di Flamenco Bay. Branca firma un altro successo

Premio Firenze, che spettacolo. La storica corsa ha affascinato i numerosi spettatori presenti all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ alle Cascine. Con Fabio Branca un fantastico Flamenco Bay si isola nel ‘Premio Firenze - Trofeo Ant 2025’ e dimostra di essere il più forte. Un evento di galoppo di alto livello con il contributo di Grande Ippica Italiana e del Masaf, montepremi euro 20.900), corsa handicap principale sui 2200 metri di pista grande riservata a dieci soggetti di tre anni. In partenza Basset Horn, con Beppe Ercegovic, dettava l’andatura davanti a Trusted Advisor e Flamenco Bay fino all’ingresso della lunga dirittura d’arrivo. Nella parte finale del percorso Flamenco Bay, pupillo di Stefano Botti, sollecitato da Fabio Branca, produceva un allungo imparabile, con cui si affermava con diverse lunghjezze. Our Biz con Maikol Arras conquistava la piazza d’onore, precedendo Trusted Advisor con Mario Sanna, Ciudad Juarez con Tore Sulas e Otello con Malune. Per Flamenco Bay, rampollo di New Bay e portacolori del Giglio Sardo, si tratta del secondo successo in carriera alla quota vincente di euro 3,41.

Nel valido sottoclou Elegant Power si evidenzia fra i 3 anni nel Premio Campo di Marte. A fianco del Premio Firenze al Visarno si è svolto sui 1500 metri il ‘Campo di Marte’ (montepremi euro 13.200), una condizionata dedicata ai tre anni, con la presenza di nove soggetti al via. Il baio di Sergej Prokoff, Elegant Power, in coppia con Lorenzo Scalora ha colto il terzo successo in carriera per i colori della scuderia Alma e con il training di Endo Botti. Elegant Power ha preceduto il favorito della corsa Last Shamardal con Fabio Branca, Loverstruck Romeo con Marcelli e Hofburg. Presso il betting Elegant Power ha pagato come vincente euro 2,30.

Francesco Querusti