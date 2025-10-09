Ippica - galoppo. Riflettori sulla Tris. Tutti i protagonisti

Due convegni in tre giorni all’ippodromo fiorentino Visarno ‘Cesare Meli’ per un fine settimana ricco di emozioni. Oggi dalle ore 15,20 si svolgerà un’interessante giornata di corse al galoppo incentrata sulla Tris TQQ, in programma alle 18,20 a conclusione della giornata. Su tutti il Premio Piazza Vittorio Veneto, il Premio Corso Italia e il Premio Lungarno Vespucci. I favoriti. 1° corsa: Brividi e Gelido Baio. 2° corsa: My Little Niece, Mabrooka e Mirabel Madrigal. 3° corsa: Eclettico e Selvaggio da Clodia. 4° corsa: Methal Rock, Derganina e Sansovina. 5° corsa: Brown Eagle, Bagliore e Arcan Drago. 6° corsa: Secret Risk, Drago Lift e King of Waves.

Sempre al Visarno galoppo ancora protagonista sabato 11 ottobre con il Premio Cascine, promosso da Grande Ippica Italiana, Masaf e Ministero dell’Agricoltura, una corsa di grande tradizione (montepremi euro 20.900), handicap principale di tipo C riservato ai 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1500 metri di pista grande. Inizio corse ore 15, ingresso libero per donne e bambini. Due appuntamenti di richiamo per il mondo dell’ippica ed è atteso un numeroso pubblico.

Nelle ultime corse da ricordare l’eccellente prestazione della forte femmina Fauda nel Premio Anglo Arabi, con Mario Sanna. Nata nel 2021 a Nicola Villari ha finora disputato 12 corse firmando cinque affermazioni e sette piazzamenti, per un bottino di euro 41.480. La figlia di Pantuosco ed Arcadia è preparata dal Team Azteni e per lei si prospetta un futuro brillante ad alto livello.

L’ippodromo del Visarno di Firenze aveva recentemente voluto osservare un minuto di silenzio in memoria del famoso giornalista sportivo, il cagliaritano Franco Ligas. "Un vero amico dell’ippica fiorentina e toscana - afferma Carlo Meli, amministratore dell’ippodromo gigliato -. Elegante e competente, vero appassionato dello sport e del mondo dei cavalli. Gli inviamo con grande affetto un abbraccio ideale".

Francesco Querusti