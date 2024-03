IPPICA. Giornate per le donne all’Arcoveggio

Una giornata speciale, all’Arcoveggio. Vista la giornata di gare, l’ippodromo dedicherà un pomeriggio alle Amazzoni, che nell’occasione saranno impegnate in due sfide, entrambe abbinate all’iniziativa di solidarietà a favore della "Casa delle Donne per non subire violenza". La presentazione delle amazzoni in gara parte da Jessica Rosaspina, figlia e nipote d’arte di Alessandro e Rolando, due leggende del trotto toscano. In pista ci sarà anche la giuliana, ora operativa nelle Marche, Alessandra Devidè, la cui carriera è contraddistinta da numerosi successi. Altra protagonista sarà Michela Racca mamma, allenatrice, driver e partner nella vita e professionale di uno dei catch per antonomasia delle redini lunghe, Antonio Greppi. L’Italia è la patria adottiva della finlandese Marjo Natynki, trainer, jockette e imprenditrice di successo, mentre per Carlotta D’Agostino la tradizione famigliare è stato il motore di una professione vissuta a 360 gradi, da assistente allenatrice a gentleman-driver.