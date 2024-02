Ippica. Gran Premio Firenze, ecco i 22 protagonisti. La favorita Elettra D’Esi cerca il grande colpo

Presentati all’ippodromo Cesare Meli di Firenze, nel Parco delle Cascine, i quattro convegni della seconda parte del mese di febbraio che daranno lustro al mondo dell’ippica e del trotto a livello fiorentino e nazionale. Su tutti l’83° Gran Premio Firenze di Gruppo 2, a livello internazionale con un alto montepremi, che si correrà domenica 18 febbraio. Ecco le date e il quadro completo degli appuntamenti.

Martedì 13 febbraio, dalle ore 13,55 alle 16,30, si svolgerà un avvincente convegno con in programma sette corse al trotto dove spiccano i Premi Finarium Great, Top The Gan e Telecomando Ok. Questi i favoriti della giornata. 1 corsa: Fato d’Amore e Futuro d’Amore. 2 corsa: Eureca degli Dei, Nora Trans ed Esperanza Ors. 3 corsa: Farah Diba Francis, Flash dei Greppi e Fiona Cr. 4 corsa: Brooklyn Lux, General Job e Cabiria Gso. 5 corsa: Draghetto Op e Caesar. 6 corsa: Elegante Gso, Ervergreen Bi e Elsa Rossinelli. 7 corsa: Cadillac Grif, Cheyenne Lux e Dynasty Hp.

Domenica 18 febbraio giornata da segnare sul calendario con il Gran Premio Firenze di trotto Gruppo 2 che avrà carattere internazionale con un montepremi di euro 66.000 per cavalli europei di 4 anni sui 2020 metri del percorso.

La giornata sarà tutta dedicata a Firenze e alla sua storia con le altre corse della giornata che saranno i Premi Palazzo Vecchio, Galleria degli Uffizi, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Piazzale Michelangelo. Questi i 22 cavalli che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione al Gp Firenze: 1 Everything Bi, 2 Elettra D’Esi, 3 Ehlert Par, 4 Eminem Font, 5 Eolo Jet, 6 Enoch, 7 Elton Wise, 8 Encantador Laksmy, 9 Eleonor Di Poggio, 10 Etereo Jet, 11 Ete Jet, 12 Encierro, 13 Estasi Di No, 14 Edy Girifalco, 15 Ethan, 16 Eros Jet, 17 Eland, 18 Esmeralda Bez, 19 Ermes Caf, 20 Noah Boko, 21 Eridamia, 22 Esmeralda Sm. I partenti saranno ufficializzati lunedì 12 febbraio alle ore 12.

Martedì 20 febbraio il convegno di sette corse al trotto sarà incentrato sul Premio Scuderia Valdirose, con montepremi di euro 7.040. Ultimo appuntamento del mese martedì 27 febbraio con sette corse in programma sulle distanze dai 1600 ai 2020 metri in un’altra giornata interessante.

Francesco Querusti