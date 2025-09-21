Ippica: grande attesa per la tradizionale corsa dell’Arcoveggio. Si comincia alle 14,30. Continentale, ecco lo spettacolo

Lo spettacolo sarà servito, all’ippodromo Arcoveggio, con l’edizione numero 77 del Gran Premio Continentale, trofeo Tomaso Grassi. Le corse avranno inizio alle 14,30. Non solo il Continentale, ma anche il Filly e il ricordo di un grande del trotto internazionale come Vincenzino Gasparetto. alle prime ore del pomeriggio. Una prova, il Continentale, che dall’ormai lontano 1949 ha regalato grandi emozioni mettendo in evidenza i migliori 4 anni. Tra questi, nel corso del tempo, fior di campioni come Newstar, Varenne, Brillantissime, nonché il recorder (1.11.5) Urlo dei Venti e nel 2024, il romagnolo Encierro.

E oggi? Tra i dieci sfidanti il post uno è occupato da Feudale degli Dei, indigeno di colori e di training olandese. L’allievo del team Brouwer sfrutterà la pole position per tenere testa a Funny Gio, unica femmina in gara pronta a candidarsi al titolo nelle mani di Antonio Di Nardo e a Free Time Jepson, guidato da Alessandro Gocciadoro che riveste il ruolo di favorito.

Il top driver Roberto Vecchione sarà della partita con Far West Bi, tornato in auge dopo essere stato dapprima un prospetto Derby per poi deludere nelle prove faro a tre anni.

Viene da Berlino Black Heuvelland, forte di un podio nel Derby e della guida del catch principe del trotto olandese Robbin Bot.

E il Filly? Un miglio con ben 11 partecipanti al via, tutte le migliori della leva ad eccezione di Funny Gio che ha scelto di partecipare al confronto open. La Oaks Winner Follia D’Esi, guidata da Marco Stefani, è la prima scelta di un betting incerto e di un pronostico al quale concorrono anche Fantastica Doda, carta di Francesco Facci e recente vincitrice a Follonica, Fort Washakie, affidata ad Antonio di Nardo e Faharajah One, la sorella d’arte che passo, passo, ha raggiunto i vertici grazie all’operoso contributo del bravo Edoardo Loccisano.

Un pomeriggio di festa e di ricordi suggestivi. Come il memorial in ricordo del manager felsineo Vincenzino Gasparetto, che ha cambiato il trotto nazionale importando campioni che ne hanno fatto la storia. Attenzione anche al memorial Emilio Fregni con un bel confronto tra i tre anni con Gocciazzurra Cap, prima scelta su Guernica Lj e Goal Bi.

Ma non mancheranno, per i bambini, diversi eventi collaterali che trasformeranno la domenica all’Arcoveggio in una festa da non perdere.