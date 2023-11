Ippica: il convegno del "Cesare Meli». "Premio Lombardini». Trotto show al Visarno. S’impone Fendy Grad

Fra i 2 anni del ‘Premio Atos Lombardini’ Fendy Grad con driver Edo Baldi dettava legge e vinceva senza problemi in 1.17.9 a Firenze. Al centro dell’ultimo convegno di trotto all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ spiccava come quinta corsa il 17° Memorial Atos Lombardini (montepremi euro 7.700), dedicato sui 1600 metri ai 2 anni Maiden. Dieci i puledri dietro l’autostart. Fendy Grad, portacolori della scuderia Roberto, scattava in testa su Fkyfast,Furetto e Fuoco d’Amore, per poi dettare un’andatura moderata fino al km. Con seicento metri conclusivi in 46.1 Fendy Grad vince per dispersione in 1.17.9, lasciando alle spalle Fuoco d’Amore, con driver Il Fenomeno, secondo in 1.18.7 su Freu dei Greppi e Florentina.

Primo successo in 10 uscite di Fendy Grad, allieva di Enzo d’Isanto. Euro 3,39 la sua quota al totalizzatore. Il prossimo convegno di corse al trotto si terrà martedì 14 novembre e sarà appuntamento di alto livello. Da ricordare che il 18 novembre si terrà a Vinovo la finale del Gran Premio Anact con 12 partenti, qualificatisi nei primi tre posti delle batterie previste a Firenze, Napoli, Taranto e Treviso. Sia la Divisione Maschile che Femminile avranno un ricco montepremi di euro 200.200. Una iniziativa finanziata al 50% da Anact.

Il Trotter Fiorentino del Visarno vede l’effettuazione di 14 convegni al Trotto fino al 26 dicembre, fra cui spicca la giornata dell’8 dicembre con il classico Premio Duomo (euro 100.100), Gruppo 1, riservato ai 4 anni ed oltre ed agli indigeni di 5 anni ed oltre sul miglio e di supporto il tradizionale 60° Premio Cupolone per i 2 anni sulla breve distanza. Evento classico dei Gentleman, il Trofeo delle Regioni, il 17 dicembre.

Francesco Querusti