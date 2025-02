Ippica. Il premio "Arnino» stuzzica la fantasia. Dieci cavalli si confrontano nella tris

La tris premio “Arnino”, metri 1500, è la corsa che più stuzzica la fantasia dell’appassionato che sarà presente oggi a San Rossore per il convegno feriale di corse al galoppo perché la tris significa esito incerto ma anche possibilità di buone quote. Fra i 10 cavalli al via la femmina High Sport, vista in ordine, ha buone chance malgrado il top weight; Ride the Lion e Kodiac Blue sono due soggetti temibili ma ovviamente non sono i soli nel campo dei partenti. Il pomeriggio feriale di corse al galoppo è in larga parte dedicato al nostro territorio, più esattamente nella sua parte occidentale, cioè verso il mare.

Fra le corse presenti nel resto del programma si distinguono il premio Basilica di San Piero, handicap sulla distanza dei 1200 metri per cavalli di 3 anni, e il premio Boccadarno, handicap sui 2000 metri, per 4 anni e oltre. Nel premio Basilica di San Piero si confrontano sette puledri tre dei quali salgono da Roma e già questa circostanza indica quanto possano essere temibili; otto al via nella corsa per cavalli anziani, un handicap che vede la presenza di un grande decaduto, come Shark Alert, che oggi potrebbe rinascere godendo anche di un peso interessante.

Il premio Basilica di San Piero suggerisce di fare un’interessante considerazione. Se è vero che nel 44 dopo Cristo in questo luogo sbarcò l’apostolo Pietro, significa che era questo il limite del mare, a San Piero e quindi anche a San Rossore quando si segua la linea della costa verso nord restando all’altezza di Cascine Nuove-Cascine Vecchie. Quindi laddove incontrano le famose diritture dei Cotoni. Questo spiega il fondo sabbioso delle piste dal quale non raramente emergono, destando uno stupore che sarebbe immotivato, conchiglie di varia tipologia.

Sei corse in programma, si inizia alle 14,20; questi i nostri favoriti: I corsa: Brazen Air, Half July, Drag Lift; II: Letal Spirit, Celtic Song; III: Shark Alert, Havana Billy, Houston Street; IV: Jerry Jewels, Galador, Toplight; V: High Sport, Ride the Lion, Kodiac Blue; VI: Dark Mary, Eccolo, Aurora da Clodia.