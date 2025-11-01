Ippica. Il Premio Demidoff a Dullingham. E Botti al comando degli allenatori

Da leader Dullingham, con in sella il fantino Sulas, s’impone sui 1500 della Tris TQQ di galoppo, Premio Paolo Demidoff, promosso da Grande Ippica Italiana e Masaf. Sul terreno pesante dell’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ tredici purosangue di 3 anni ed oltre si sono confrontati sui 1500 metri della prestigiosa corsa Tris, con montepremi di euro 14.300. L’allievo di Antonello Floris, Dullingham, in coppia con Salvatore Sulas, era il più lesto in partenza e andava a condurre davanti a Top Light e Orso. Il figlio di Harry Angel proseguiva fino all’ingresso in dirittura d’arrivo dove si avvantaggia sui rivali per poi imporsi di forza e classe con tre lunghezze di vantaggio in 1.40.5. Al secondo posto She, autrice di ottimo finale con Dario di Tocco, precedendo Sister of Love con Fabio Branca, Fiamma dei Grif con Mario Sanna e Toplight con Maikol Arras. E’ giunto alla seconda vittoria in carriera, Dullingham, portacolori di Maurizio Bianchi.

Nel 2025 Stefano Botti spicca fra gli Allenatori di galoppo al Visarno. Botti ha concluso al primo posto nella Classifica Allenatori 2025 dell’ippodromo fiorentino, firmando in 96 corse dei suoi allievi 21 vittorie e 35 piazzamenti per euro 129.357.

F. Que.