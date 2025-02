Ippica. Il "Verricelli» è di Elegant Drago. E domenica tornano i Grandi Premi

Elegant Drago, montato da Dario Di Tocco, ha vinto il premio Gianfranco e Vinicio Verricelli, prova di centro nel programma feriale a San Rossore. Il favorito della corsa si è scrollato il gruppo di dosso a metà dirittura liberandosi di Valuta Straniera. In un pomeriggio primaverile al centro del convegno era la maratona sui 3000 metri, evento eccezionale poiché da tempo le lunghe distanze sono state abbandonate dagli ippodromi se è vero che sui 3000 metri si ricorda soltanto il St Leger di Milano (ex Torino) che nasce a imitazione del St Leger storico, quello istituito del 1776 a Doncaster nella piane di Candley e ancora oggi in piena salute in quanto corsa più antica della storia del turf e grande evento mondano. Una corsa, una dinastia, poiché con il cognome “Verricelli” si ricordano Ersilio (al quale è già stata dedicata una corsa), Vinicio, Gianfranco, Graziano, Giorgio, Gianluca…Fra questi, Gianfranco Verricelli, oggi scomparso, fu dapprima un buon fantino come peso leggero e poi, spostandosi al nord, poté esprimere le sue grandi capacità di allenatore.

E’ giusto perciò che oggi l’ippodromo lo ricordi insieme al fratello Vinicio, anch’egli uomo di cavalli per tutta una vita. Se il premio dedicato ai Verricelli era la corsa di centro del pomeriggio, altre prove meritavano attenzione. Ad esempio il premio Ussero sulla distanza opposta ai 3000 metri, cioè sui 1200 metri. Fra i sette velocisti di 3 anni al via Magic Miranda (G. Ercegovic) ha anticipato lo spunto di Eclisse. Si è scritto nei giorni scorsi che marzo è il “mese dell’ippica pisana” anche perché in ogni convegno festivo sono previsti Grandi Premi. Già domenica prossima sono in programma i due Handicap Principali, premi Federico Regoli, metri 1600, e Galileo Galilei, metri 2200, oltre alla condizionata per 3 anni, premio Silvio Parravani.