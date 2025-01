Ippica: lunedì. Diluca Mo ed Elettra scaldano il Vittoria

Lunedì, giorno della Befana, all’ippodromo Arcoveggio, è il Gran Premio della Vittoria Isibetpro-trofeo Carlo Mantellini, a calamitare le attenzioni degli appassionati di trotto, che apprezzeranno lo spettacolo offerto anche dalle altre corse di contorno. L’edizione 2025 del Gran Premio vede dieci partecipanti tutti al primo nastro, impegnati su tre giri di pista, formula e soggetti in pista fanno sì che il pronostico sia quantomai complesso. Incuriosisce la prestazione di Diluca Mo, tra i soggetti più attesi nonostante qualche mese di stop, il portacolori di Giuseppe Colantonio potrebbe lanciarsi al comando visto il numero favorevole, a meno che Corallo Pisano e Dalì del Ronco non abbiano intenzioni bellicose costringendolo al largo. Riscuote fiducia Cardoso Dr come le due femmine Ziguli dei Greppi ed Elettra d’Esi.