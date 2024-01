Ippica. Memorial Morelli, Ethan domina

Fra i 4 anni il poderoso Ethan vola in 1.12.8 nel Clou di Firenze e conquista il Memorial Iris e Pippo Morelli. La corsa più importante del convegno di trotto all’ippodromo Cesare Meli delle Cascine, dedicata allo storico capo scuderia del centro d’allenamento della Bellosguardo e della Fonte degli Angeli a Cintolese, Pippo Morelli e a sua moglie Iris. Il memorial era collocato come quinta corsa e riservato ai trottatori di 4 anni vincitori da 8.000 a 25.000 euro. A vincere e convincere è stato il gagliardo Ethan, allievo di Andrea Baveresi, abilissimo allenatore in attività proprio a Cintolese, a conferma di come il destino spesso segua una trama ben confezionata.

Nove i cavalli in partenza, Ermes Gar falliva il lancio imitato da Elton ed Equador. A sorpresa Elenoire Rab, dopo 400 metri, si ritrova in testa, sorpassata però dall’impetuoso Ethan che con Simone Levacovich raggiunge i 600 in 43.7. Il forte figlio di Nad al Sheba ed Immagine Lunare dava prova del proprio valore, esibendosi con un quarto vertiginoso in 27.5, per poi concludere a razzo in 14.6, imponendosi per dispersione sui rivali col tempo di 1.12.8. Seconda a distanza Elenoire Rab con Gambino in 1.13.6 che precedeva Einstein Grad, Esteban Lg ed Excalibur. Ethan, portacolori di Benedetta Baroni, siglava la quinta affermazione in 16 corse.

Francesco Querusti