Ippica - Oggi al ’Cesare Meli’ la storica corsa arrivata a 84 edizioni. Gran Premio Firenze. Si accende la sfida

First of Mind pretende il successo nello storico 84° Gran Premio Firenze in programma oggi all’ippodromo ‘Cesare Meli’ nel Parco delle Cascine. Il convegno è strutturato in 7 corse e avrà inizio alle 14, Gp Firenze alle 16,05, con il patrocinio del Masaf e di Grande Ippica Italiana. Sarà un avvincente e qualitativo appuntamento di trotto, incentrato su una delle più importanti prove di selezione dei 4 anni italiani, il Gran Premio Firenze, Gruppo 2 sui 2020 metri, come quinta prova, munito di una dotazione di euro 66.000.

Nell’edizione di quest’anno il valore dei cadetti presenti è assai elevato, essendo fondato su ben sette vincitori classici su 10 cavalli in corsa. Fra questi emerge First of Mind, 1.11.7 sui 2100 metri di Vincennes, allievo del formidabile Team Gocciadoro, vincitore nel 2024 del Derby Italiano del Trotto a Roma, esibendo potenza e velocità tanto da meritarsi la stima dei tecnici di tutta Europa. Ad opporsi, guidato da Antonio Simioli, ci proverà il veloce Far West Bi, l’allievo di Gennaro Casillo, vincitore a tre anni del Gp Città di Napoli e due settimane fa della prova di preparazione, detentore di un primato in 1.12 sui duemila metri. Imitato dal cresciuto Freyr di Venere, vincitore del Gp Mediterraneo a Palermo, affidato all’esperto Giampaolo Minnucci. Risultano valide le chances di piazzamento di Finalmente Par, primo attore dell’Andreani 2025 e Fortunadrago Font, vincitore dello Stabile 2025 ad Aversa. Molto interessanti le corse di contorno, in particolare il Premio Galleria degli Uffizi con validi 4 anni sul miglio e il Premio Palazzo Pitti con i tre anni. Il pubblico intervenuto avrà a disposizione i servizi di bar. mensa nel sottotribuna ed il ristorante al secondo piano. Un’occasione di vero spettacolo da non perdere.

Questi i 10 partenti: 1 Far West Bi con driver A.Simioli; 2 Freyr di Venere con G.Minnucci; 3 Fashion Grif con A.Guzzinati; 4 First of Mind con A.Gocciadoro; 5 Fragola di No con M.Stefani; 6 Fierobecco Font con F.Gallo; 7 Fortuina Drago con E.Bellei; 8 Falco dell’Est con A.Farolfi; 9 Finalmente Par con V.Gallo; 10 Francy Caf con R.Vecchione.

Francesco Querusti