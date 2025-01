Ippica. Ponte Vecchio, attesa per il Gp

Grande attesa per il prestigioso 79° Gran Premio Ponte Vecchio, in programma domani all’ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze. Il convegno darà il via al Circuito invernale dei Gruppi 3 riservato ai trottatori anziani,. Il Gp Ponte Vecchio, montepremi euro 25.300, vedrà la presenza di undici cavalli al via.

Questi i partenti, a metri 2020: 1 Coltwine di Casei con driver Baldi, 2 Heart of Still con Esposito, 3 Cuba del Duomo con Facci, 4 Aramis Ek con Riccio, 5 Fiorano con Vecchione, 6 City Lux con Pezzatini, 7 Elton Wise con Di Nardo, 8 Etereo Jet con Piscuoglio; partenti a metri 2040: 9 Enock con Matteini, 10 Corallo Pisano con Legnani, 11 Dylan Dog con Stefani. Il convegno di 8 corse inizierà alle 13,15, la corsa clou alle 15.45.

F. Que.