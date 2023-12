Ippica. Premio "Leticia Bi» al Meli. Vittoria del favorito Fiorano

All’ippodromo Meli di Firenze, sul miglio del Premio Leticia Bi (montepremi euro 10.010), in pista 7 trottatori di 4 anni. Favorito della corsa il tedesco Fiorano, allenato da Holger Ehlert e guidato da Roberto Vecchione. In partenza Fiorano respinge Dakota Grim con Bellei, seguito da Day of Glory, Dubai Jet, mentre il dotato Demon dell’Est avanzava di fuori. Il leader Fiorano teneva alta l’andatura non dando spazio agli avversari e in retta finale si impone in 1.56, precedendo Dakota Grim, poi Day of Glory con il rientrante Edo Baldi, quarto Devil Red Selfs.