Ippica, sette corse all’Arcoveggio a partire dalle 14,20. L’ultima prova è valida come tris nazionale. Brigante Risaia e Vaomar al premio Ambrosiana

Sette corse, con inizio alle 14,20. Spettacolo all’Arcoveggio con il trotto. Il pomeriggio si apre con la sfida riservata ai gentlemen in cui Matteo Zaccherini ed Ebano Valch sono favoriti anche grazie al numero 1 di partenza, posizione che potrà facilitare il lancio in testa sfuggendo ai probabili attacchi di Commander Lake e di Dafne Roc.

La seconda e la terza corsa sono riservate alla leva 2021, con il Premio Altopiano che vede in pista eccellenti performer tanto da rendere il pronostico più che mai incerto, Giostar dei Rum è probabile che si proietti in testa per sfuggire al pressing di Guisarda Asm, mentre non sono da sottovalutare i recenti progressi di Ghibbs Francisi.

La corsa successiva Premio Pao Pop sarà sulla distanza del doppio chilometro con partenza ai nastri, con l’obiettivo della prima vittoria nel mirino di Giacon e di Grace Bar.

L’appuntamento dell’Arcoveggio propone alla sesta corsa il Premio Arlaschi un miglio per velocisti in cui è aperta la sfida tra Corsaro San, Dubai Jet e Atzeco dei Greppi.

La chiusura è con il Premio Ambrosiana, tris nazionale, al quale partecipano sedici binomi suddivisi su due nastri, allo start Brigante Risaia può farsi valere se metterà a segno un’abile giravolta, Vaomar e i penalizzati Valentiniano, Aurora Key e Antonio Boccino sono i più accreditati a inseguire.