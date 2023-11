Ippica. "Tosco Vans» è la corsa di centro

Si torna al convegno feriale sul Prato degli Escoli secondo un calendario che quest’anno prevede numerosi stop and go. Gli appassionati dovranno quindi aggiornarsi sulla stampa ma soprattutto sul sito di Alfea (sanrossore.it). Al centro del convegno di oggi è il premio “Tosco Vans”, la compagnia che da molti decenni provvede al trasporto dei cavalli in Italia e non raramente anche all’estero in caso di trasferte eroiche di qualche allenatore. La corsa è molto ben riuscita rappresentando, con i suoi dieci partenti impegnati sulla distanza dei 1800 metri, un autentico rompicapo. Non c’è partecipante che non abbia, in partenza, la sua parte di chances e questo rende qualsiasi pronostico molto aleatorio. Interessanti, quest’anno a San Rossore le corse ‘a vendere’ per anziani. Abbiamo già visto in azione Amynthas e oggi vediamo partenti nel premio Verso II, metri 1800, Reggiolo che fino a pochi giorni fa trovavamo partente negli Handicap Principali. Da segnalare infine che la prova riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni è dedicato a Renato Cervelli che fu uno dei negozianti più noti in città a partire dagli anni ‘50. Non più giovanissimo prese la patente da dilettante utilizzando, nel 1957, il dispersal della scuderia Gallina per acquistare due cavalli – Arzillo e Bifoglio – i quali, affidati alle esperte mani di Ersilio Verricelli, furono protagonisti di molte stagioni. Cervelli vinse nella sua non lunga carriera venti corse.

Sei le corse in programma, si inizia alle 13,45; questi i nostri favoriti. I corsa: Sunset Lover, Le noir desir, Sun’S Dance; II- Maratea, Luna Dream, Blanier; III -Reggiolo, Sliding Woman; IV - Bagliore, Kodiac Blu; V - Dorico, Diamond Falls, Favorito; VI - Killer Coffee, Infernale, Il Re di Renaccio