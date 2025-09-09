IPPICA. Trofeo Denis Cokuu. Dynamite Kandy è la protagonista

Sabato si sono spenti ufficialmente i riflettori sulla stagione di corse 2025 sotto le stelle, le prossime riunioni si svolgeranno al Sesana così come in tutta Italia, in orario pomeridiano. Il Trofeo Denis Coku ha animato la serata: ad alzare il trofeo la quotata Dynamite Kandy perfettamente guidata dall’abile Daniele Orsini, Edelweis Bass nella seconda prova si arrende al secondo posto e Certezza Grim porta a casa il secondo terzo posto della serata.

Non meno importanti le altre vittorie della serata ad iniziare dalla promettente In Orbita Bi guidata da con fiducia da Alessandro Muretti con la preparazione tecnica di Gennari Casillo. Lo stesso Casillo in trasferta a Cesena in occasione del Campionato Europeo, pur non avendo centrato il bersaglio nel gruppo I cesenate ha segnato, in coppia con Antonio Di Nardo, ben sei successi nel corso della serata.

Nel Premio Davide Baldi mantiene le promesse la favoritissima Frivola Grif guidata da Giuseppe Lombardo Jr, guidatore che vediamo in pista molto meno di qualche anno fa ma che ha ancora le mani d’oro. A seguire firma la sesta corsa Giangastone Cla con Edoardo Baldi.

Prossimo appuntamento sabato 13 settembre con il convegno dedicato all’Avis.

Martina Nerli