Ippica trotto. General Job vince il Premio Finarium

Nel Clou dell’ippodromo ‘Cesare Meli’ General Job, con Simioli, controlla gli avversari in 1.15 sui 2020 metri e vince il Premio Finarium Great (montepremi euro 9.350). Oggi invece si terrà un convegno di sette corse al trotto dalle 14,10 incentrato sul memorial Premio Fausto Branchini. I favoriti: 1 corsa: Fly Wise As e Foreman Fior. 2 corsa: Etrusco Cla, Eleonora Grif ed Eltyme. 3 corsa: Fernandez d’Oro, Faith and Hope e Furetto Jet. 4 corsa: Ecuador Cr, Ermes Gar ed Ercole Key. 5 corsa: Diva delle Badie, Carlitos Francis e Vandalo Gio. 6 corsa: Valente Fb, Dioniso e Fun Quick. 7 corsa: Dance With Me, Colorado Bi e Danilo Ag.