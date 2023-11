Ippica trotto. Premio Dynamo Camp a Fariba Cr

All’ippodromo Cesare Meli di Firenze come corsa clou dell’ultimo convegno di trotto si è svolto sui 1600 metri di pista il Premio Dynamo Camp Onlus (montepremi euro 8.800). In partenza otto soggetti di 2 anni non vincitori di seimila euro. Il pronostico non era facile, ma l’orientamento tecnico si era concentrato su Fariba Cr, reduce da una vittoria settembrina al Sesana in 1.18.3. Dopo la caduta di Bologna l’allenatore Edoardo Baldi ha ceduto le redini lunghe di Fariba Cr al fido Alessandro d’Ettoris, che ha guidato con freddezza colpendo nel finale in rimonta per una bella vittoria. Al via Furio Mtt con Lorenzo Baldi scattava in testa su Fariba Cr e Fabia Pompea Bond e raggiungeva in 29,3 i 400 metri, per poi rallentare fino al km in 1.18.9. Il leader Furio Mtt iniziava poi d’arrivo ad accelerare in 14.9 e Fabia Pompea Bond con Tony Young si portava ai fianchi della testa. Ultima curva in 14.8, ma in retta Fariba Cr con Alessandro d’Ettoris in 15.1 riusciva a sopravanzare Furio Mtt, affermandosi con merito e notevole senso tattico in 1.17.3. Fabia Pompea Bond si piazzava terza su Freyja di Poggio e Fantasy Cap. La portacolori di Marco Merli e Martina Garzelli, Fariba Cr, rampolla di Owen Cr, registra una quota di euro 2,65 al totalizzatore per la seconda vittoria in carriera.

Domenica 1, dedicato al leggendario Sergio Brighenti, si terrà il prossimo convegno di trotto al Cesare Meli di Firenze con corse ad alto livello.

Il Trotter Fiorentino del Visarno vede l’effettuazione di 14 convegni al Trotto fino al 26 dicembre, fra cui spicca la giornata dell’8 dicembre con il classico Premio Duomo (euro 100.100).

Francesco Querusti