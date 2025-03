Ippica. Trotto show al Meli. Il Memorial Gronchi a Zeno del Ronco

L’ippodromo ‘Cesare Meli’ ha dedicato l’intero convegno di corse Masaf ad Attilio Gronchi, importante interprete del trotto toscano nei ruoli di gentleman, proprietario ed allevatore. Al centro della giornata proprio il Memorial Gronchi (euro 9.020), un handicap per 7 cavalli anziani distribuiti su 2 nastri a 2020 e 2040 metri. Alla giravolta Camelot Erre con Orlandi si portava in vetta davanti a Costante Jet, mentre Essenza Piccante stava all’esterno. Il battistrada superava il primo km e Eritrea con una sventagliata si portava in testa, percorrendo l’ultima curva tallonata da Zeno del Ronco. In retta d’arrivo Zeno del Ronco, ben guidato da Angeloni, con un parziale in 14.7 prevale in 1.14.9 su Eritrea. Cluni dei Greppi in 1.15 precedeva Costante Jet.

F. Que.