Ippica. Trotto spettacolo. Convegno di 7 corse all’ippodromo Meli

All’ippodromo Meli di Firenze si terrà oggi un importante convegno di sette corse al trotto, dalle ore 14,10, incentrato sul Premio Il Cestello con patrocinio Masaf e Grande Ippica Italiana. Questi i favoriti. Prima corsa: Game Italia, Mystic River e Genius Valsan. Seconda corsa: Frejus Grim e Foira Mail. Terza corsa: Gaia Truppo e Gitana Grif. QUarta corsa: Gaston, Ghost dei Greppi e Galaxy Op. Quinta corsa: Firestar Bfc, Fidel Truppo e Firstpanter Indal. Sesta corsa: Day of Glory, Demon dell’Est e Filosofia Grim. Settima corsa: Cris di Cavallina, Einstein Grad e Esedra Cub. Da oggi in funzione il nuovo ristorante al secondo piano dell’ippodromo per tutti i giorni corrispondenti ai convegni e alle 16 offerti a tutti colomba e schiacciata alla fiorentina.

Nel memorial ‘Mario Rivara’ è stato il formidabile Buzz Stecca a dominare la scena. L’8 anni, in coppia con Marco Volpato, assumeva subito la testa della corsa che teneva fino al termine, tallonato da Cerbero Trebì ed Elliot del Ronco.

F. Que.