Ippica - Trotto. Valdirose a Elkjaer Effe. Simioli si conferma top

Sui 2020 metri del Premio Valdirose il protagonista è Elkjaer Effe con Simioli che si conferma il più forte. L’ippodromo fiorentino Cesare Meli prevedeva come corsa clou del convegno di trotto il Premio Scuderia Valdirose (montepremi euro 7.700), un handicap per nove trottatori di 5 anni ed oltre divisi su due nastri a 2020 e 2040 metri. Dopo una lenta giravolta la svedese Bellevue comandava la corsa dettando un’andatura lenta fino al primo km, mentre Danielino con Matteini avanzava per linee esterne. La battistrada accelera con 600 metri in 44.7, 14.3 per l’ultima piegata, ma in dirittura d’arrivo Elkjaer Effe con Antonio Simioli piazzava un allungo incontenibile in 14.5, con cui si affermava in 1.16.8. Bellevue era seconda in 1.16.9 davanti a Exelon indal e al deludente Danielino. Elkjaer Effe, fratello di Audrey Effe, siglava la settima vittoria nelle ultime dieci sortite, registrando al betting euro 2,85 come vincente. Il portacolori della Scuderia Fragia è preparato da Gennaro Casillo. Sponsor della manifestazione il fiorentino Torquato Biagiotti, da 60 anni proprietario e appassionato del mondo ippico.

Nel Premio Il Cestello dei Fioristi, categoria B e C, sulla breve distanza dei 1600 metri. In dirittura finale Dakovo Mail rompeva e Caronte Trebì andava a vincere di forza con Robi Vecchione in 1.12.2. L’ottimo Corcovado con Volpato si piazzava secondo in 1.12.4 precedendo Demon dell’Est in 1.12.5. Caronte Trebi, allievo di Holger Ehlert ed alfiere della scuderia Super Fantastica centra il 22° successo, con la quota vincente di euro 3.47.

Il Masaf - Grande Ippica Italiana ha assegnato all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze sette convegni di corse al trotto nel mese di marzo 2025. Su tutte spicca il prestigioso e storico Gran Premio Duomo che si disputerà domenica 16. Queste le date dei convegni a marzo: martedì 4, domenica 9, martedì 11, domenica 16 Gp Etruria maschi e femmine, Gruppo 3 sui 2020 mt e Gp Duomo (euro 154.000) Gruppo 1 sui 1600 mt, martedì 18, venerdì 21, martedì 25 marzo.

F. Que.