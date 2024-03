Ippica - trotto. Vandalo Gio con Dami sono tra i favoriti

Il primo appuntamento di corse al trotto di questo mese è in programma martedì 5 marzo dalle ore 14,10 presso l’ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze. Si svolgerà un convegno amatoriale con 70 partenti distribuiti in 7 corse. L’evento di rilievo è il Premio Memorial Attilio Gronchi che si disputa su un percorso di 1600 metri, con montepremi di euro 9.350. I favoriti delle sette corse in programma martedì pomeriggio. 1 corsa: Cosmico Polare e Don Toni Jet. 2 corsa: Flash Amg, Flyng Dancer e Forte dei Marmi. 3 corsa: Evangeline, El Chupito ed Escudo dei Greppi. 4 corsa: Zenith del Ronco, Birbone dei Colli e Canter Kronos. 5 corsa: Valente Fb, Vortice d’Amore e Zeno Tab. 6 corsa: Eva Kant Effe, Emily Ssg ed Elemis d’Orio. 7 corsa: Vandalo Gio, Bamako dei Greppi ed Athena Grif. Le prossime giornate di corse del mese si terranno il 12, 17 con il Gran Premio Etruria, 19 e 26 marzo.

F. Que.