Ippica Trotto, via alla stagione Fargo Wise As da record

All’Ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze riprende l’attività del Trotto, dopo il periodo primaverile ed estivo dedicato al Galoppo. Nel convegno inaugurale, al record della pista di 1.14.1, Fargo Wise As con Gubellini domina la Divisione Maschile Anact. Dopo i trionfi di Expo Wise As e Vivid Wise As la Serenissima di Carlino Pietrasanta, con il debuttante campioncino in erba Fargo Wise As, continua a mostrarsi come l’Allevamento di Trotto leader in Italia ed al vertice mondiale. Nella settima corsa erano dieci i puledri di 2 anni protagonisti sui 1600 metri del Gran Premio Anact maschile (montepremi euro 20.900). Munito di un modello morfologico perfetto ed affascinante Fargo Wise As era al debutto, con driver Pietro Gubellini, e scattava in testa in 13.4 respingendo la veloce partenza di Felipe Roc e arrivava al quarto in 28.3, per poi decellerare in 31.3, seguito da Furio Mtt e Felipe Roc.

Il leader Fargo Wise As apriva poi i carburatori e dava vita a due frazioni in 14.5 e 14.8 per imporsi in 1.14.1, nuovo limite dei 2 anni sul miglio fiorentino. Al secondo posto l’ottimo Filipe Roc, 1.14.4 con Filippo Monti, terzo posto a netta distanza per Five No Field con D’Artagnan in 1.15.4 che prevale su Floy di Girifalco e Frank Bieffe. Fargo Wise As registra una quota vincente presso il totalizzatore da euro 2,42, grazie ad un esordio da vero campione

Da precisare che il 18 novembre si terrà a Vinovo la finale del Gran Premio Anact con 12 partenti, qualificatisi nei primi tre posti delle batterie che sono in svolgimento a Firenze, Napoli, Taranto e Treviso. Sia la Divisione Maschile che Femminile sarà munita di un ricco montepremi di euro 200.200. Ancora un’ottima iniziativa finanziata al 50% da Anact. Il Trotter Fiorentino del Visarno contempla l’effettuazione di 14 convegni al Trotto dal 31 ottobre al 26 dicembre, fra cui spicca la giornata dell’8 dicembre in cui si svolgerà il classico Premio Duomo (euro 100.100), Gruppo 1, riservato ai 4 anni ed oltre esteri ed agli indigeni di 5 anni ed oltre sul miglio e di supporto il tradizionale 60° Premio Cupolone, dedicato ai 2 anni sulla breve distanza.

Francesco Querusti