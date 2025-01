Ippica. "Zaini», vince Fuoco d’Amore

All’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ si è disputato il prestigioso Premio Zaini (montepremi euro 8.250) per cavalli di 4 anni. Fuoco d’Amore con Bellei riusciva a tenere a distanza il quotato Festival e si affermava col tempo di 1.15.2. Fashion Cap con Pezzatini al terzo posto. Fuoco d’Amore, erede di Mago d’Amore e Terra dei Venti, siglava la sesta vittoria in 21 corse, registrando una quota pari ad euro 3,19. Nel Premio Zaini Gianduiotti (euro 4.400), sui 1600 metri si è imposto a sorpresa Feel Happy con Francesco Facci. Fly dei Greppi andava al comando con autorità, ma in dirittura finale sprint eccellente di Feel Happy che supera tutti. Secondo posto per Fly dei Greppi, mentre Fidel coglieva il bronzo su Febe Sl con Manlio Capanna.

F. Que.