Italia del canottaggio trionfa a Varese: otto medaglie in Coppa del Mondo

L’Italia del canottaggio risponde presente. Dalle acque di Varese, nell’ultima giornata di gare di Coppa del Mondo, la Nazionale azzurra conquista due ori con il quattro di coppia maschile e con il due senza femminile. Non solo, arriva anche un argento con il doppio maschile e un bronzo con l’otto maschile a cui si aggiunge pure il secondo posto paralimpico di Giacomo Perini. In totale, con l’argento del due senza PR3 maschile e i bronzi del singolista leggero Luca Borgonovo e del quattro con PR3 mix, la squadra nostrana chiude la tappa varesina con un bottino di ben otto medaglie.

Brilla la prestazione dal quarto di coppia maschile, composto da Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Gli azzurri chiudono agilmente primi con un vantaggio di oltre due secondi e mezzo sulla Polonia. Non sono da meno le ragazze del due senza femminile, Laura Meriano e Alice Codato, che sulle acque di Varese, fanno la storia. Sono le prime, per i colori azzurri, a imporsi in questa specialità in CdM e lo fanno dopo l’argento di due settimane fa vinto agli Europei di Plovdiv (Bulgaria).

Si devono “accontentare“ del secondo posto, invece, i ragazzi del doppio maschile, Niels Torre e Gabriel Soares, nel gruppo Senior da quest’anno dopo aver sempre fatto parte dei Pesi Leggeri. Infine, c’è il podio agguantato anche per l’otto maschile con Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Alessandro Gardino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato (timoniere Alessandra Faella) che conferma il bronzo della rassegna continentale di qualche settimana fa.

È così soddisfatto, al termine prova di Coppa del Mondo, il direttore tecnico Antonio Colamonici. "Il mio bilancio non si lega al numero delle medaglie conquistate, ma alla verifica del cammino della nostra Nazionale in direzione delle Olimpiadi di Los Angeles, passando dai prossimi tre Mondiali di Shanghai 2025, Amsterdam 2026 e, molto importante perché saranno in palio i pass olimpici e paralimpici, Lucerna 2027. Complessivamente, qui a Varese, la prestazione di tutta la squadra è stata buona".

Poi, parlando dei vari impegni ravvicinati, spiega: "Hanno certamente messo alla prova la preparazione effettuata nei raduni valutativi di questi primi cinque mesi. Alcuni atleti si sono cimentati anche su doppia gara. Ho visto grande dedizione e applicazione da parte di tutti, c’è la consapevolezza di lavorare in funzione di obiettivi importanti e di guardare ai risultati di questi primi eventi internazionali come momenti di passaggio. Lo spirito è, quindi, quello giusto e accomuna tutti quanti nella volontà di mettersi sempre in discussione e di migliorarsi costantemente".

Dopo la tappa inaugurale di stagione l’appuntamento è a Lucena, in Svizzera, dal 27 al 29 giugno.