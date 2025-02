Italposa, ecco la stagione 18 giornate tutte d’un fiato

Anche se l’inverno è ben lungi dall’essere concluso, si respira già aria di primavera e d’estate. Infatti ieri la Fibs (Federazione Italiana Baseball Softball) ha reso noti i calendari e le formule dei massimi campionati di baseball e di softball. Campionato quest’ultimo che vede ancora una volta ai nastri di partenza con ambizioni l’Italposa Forlì, a caccia del suo settimo titolo.

Il via sarà al ‘Buscherini’ come un anno fa, il 29 marzo contro la Publiservice Parma: "Iniziamo esattamente come nel 2024 – spiega il presidente del sodalizio forlivese, Giovanni Bombacci – sempre con Parma che lo scorso anno ha fatto un po’ fatica. Noi siamo sicuramente desiderosi di iniziare la nuova stagione che, sostanzialmente, ci vedrà molto simili a un anno fa. Avremo un nuovo manager, che verrà presentato prossimamente, e una nuova straniera, mentre abbiamo confermato la lanciatrice Jordan Johnson. Non ci sarà più Erika Piancastelli, trasferitasi a Collecchio: per quanto riguarda il titolo, credo sia un affare tra le solite squadre".

Bombacci, inoltre, segnala che "c’è sicuramente un aspetto positivo in questo calendario: si gioca in tutti i fine settimana per 18 giornate praticamente consecutive, senza lunghi stop come era accaduto nelle ultime stagioni. Addirittura si scende in campo sabato 31 maggio, per la prima giornata di ritorno e noi saremo impegnati a Parma, ma anche nel festivo di lunedì 2 giugno, in casa contro Caronno. A livello logistico e di organizzazione non avere periodi senza gioco è importante e sicuramente sarà un vantaggio per tutti".

Sono dieci le formazioni che parteciperanno alla prossima serie A di softball. Oltre all’Italposa ci saranno Parma (che le forlivesi affronteranno appunto il 29 marzo e il 31 maggio), Caronno (5 aprile e 2 giugno), Pianoro (12 aprile e 7 giugno), Thunders Castelfranco (20 aprile e 14 giugno), Macerata (26 aprile e 21 giugno), Bollate (3 maggio e 28 giugno), Saronno (10 maggio e 5 luglio), Rovigo (17 maggio e 13 luglio) e Collecchio (24 maggio e 17 luglio) ultima squadra che Forlì affronterà nella stagione regolare chiudendola proprio al ‘Buscherini’.

Dunque 18 giornate di campionato dopo le quali le prime quattro, come d’abitudine, prenderanno parte ai playoff, con le semifinali tra la prima e la quarta, nonché tra la seconda e la terza. Il 9 agosto prenderanno il via le Italian Softball Series che, eventualmente, si concluderanno il 16 e 17 agosto. Il weekend successivo le prime quattro della graduatoria – in caso di parità la classifica avulsa terrà conto solo delle gare con le lanciatrici di formazione italiana – prenderanno parte alla Final Four di Coppa Italia.