Italposa Forlì avanza verso i playoff con doppia vittoria su Caronno

Importantissimo sweep per l’Italposa Forlì, dopo il fanalino di coda Parma sabato, batte in casa nel giorno della Festa della Repubblica la rivale diretta Caronno in entrambi i match (7-1 e 2-0), facendo un fondamentale passo avanti verso i playoff: ora, infatti, sono 3 le vittorie che dividono Forlì, sempre terza, dal quinto posto – il primo che non porta alla post season –, posizione ancora ricoperta dalle stesse lombarde.

Già dal primo inning si vede la voglia di Forlì di vincere la partita: il singolo di Moreland e la base intenzionale a Gasparotto lasciano due basi piene alla terza eliminazione. Ma è nel secondo inning che le forlivesi passano, dopo aver rischiato grosso con tre singoli consecutivi delle varesine, di Ambrosi, Marin Parra e Brindani. Scampato il pericolo, Giacometti piazza il doppio e poi arriva a casa base per il singolo di Ilaria Cacciamani, che inizia e chiude gara1 da lanciatrice vincente con 6 strike out, 1 sola base ball, 6 valide subite ma 3 nel solo secondo inning.

Tre velocissime eliminazioni della stessa Cacciamani, portano nuovamente in pedana Chiara Rusconi che concede la base ball a Gasparotto, prima della tripla di Cortesi; a casa base ci va Gasparotto, poi è la stessa Cortesi a segnare il 3-0 grazie al singolo di Carlotta Onofri. A questo punto Durot avvicenda Rusconi e l’inning si chiude con le basi piena, ma anche la terza eliminazione a terra di Caterina Turci. Il triplo di Ambrosi la porta in zona punto e, nel quarto, arriva a casa base dopo il singolo di Marin Parra. Ma è un fuoco di paglia perché nel sesto Forlì piazza 4 punti, frutto di due homers (Giacometti e Gasparotto) e del triplo di Moreland.

Successione: Forlì 012 004 X = 7, bv 11 e 0; Caronno 000 100 0 = 1, bv 6 e 1.

Anche se subisce 4 valide, Jordan Johnson lancia per sette riprese regalando 12 strike out e 1 sola base ball. Moreland arriva subito a casa base e indirizza l’incontro per Forlì che trova il 2-0 con Letizia Giunchi per la volata di sacrificio della solita Moreland e il risultato non cambia più sino al termine per un’ottima doppietta forlivese.

Successione: Forlì 100 010 X = 2 bv 5 e 1; Caronno 000 000 0 = 0 bv 4 e 2.

Risultati Serie A (11ª giornata): Forlì-Caronno 7-1, 2-0; Macerata-Pianoro 0-6, 3-5 (all’8º); Thunders-Bollate 1-14 (al 4º), 1-16 (al 3º); Saronno-Parma 8-1 (al 5º), 7-0 (al 6º); Rovigo-Collecchio 6-2, 1-5 (al 9º).

Classifica: Bollate (19-4) .826; Saronno (18-4) .818; Forlì (16-6) .727; Pianoro (17-7) .708; Caronno (13-9) .591; Thunders (8-14), Collecchio (8-14) .364; Macerata (7-14) .333; Rovigo (4-18) .182; Parma (1-21) .045.

u. b.