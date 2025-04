Italposa Forlì domina il recupero contro Pubbliservice Old Parma nel campionato di softball

Bottino pieno per l’Italposa Forlì contro la Pubbliservice Old Parma nel recupero della prima giornata del massimo campionato di softball. Un dominio totale per le forlivesi, che vincono gara1 7-0 per manifesta al quinto inning e gara2 – iniziata 40 minuti dopo la fine della prima – addirittura 16-2, sempre per manifesta ma questa volta al quarto. Bravissime in battuta Carlotta Onofri e Noemi Cortesi, quattro Rbi a testa in totale nelle due gare, ma anche la friulana Veronica Comar in pedana, autrice di ben 8 strikeout.

Nella prima partita basta il primo turno in battuta delle romagnole per mettere in chiaro le cose e indirizzare nel giusto verso la sfida con le lanciatrici nostrane. Onofri batte un doppio che consente a Gasparotto e Spiotta di segnare immediatamente, poi il triplo di Cortesi vale il 3-0 ed è la stessa Cortesi ad arrivare a casa base per un errore della difesa emiliana. Secondo inning e altro punto grazie al triplo di Turci, spinta poi a casa base da Gasparotto. Nel quinto poi gli ultimi due punti e l’incolmabile vantaggio di 7-0 per la manifesta: è ancora Onofri a fare la differenza: prima batte un triplo che consente a Giacobetti di segnare, poi è lei stessa a siglare il punto del definitivo 7-0 grazie a una valida di Cortesi.

Il secondo incontro segue un copione molto simile al primo, con Forlì che domina fin da subito segnando ben 11 punti nel primo inning, grazie anche ai due fuoricampo di Cortesi e Maroni. Il Parma accorcia nel corso del terzo inning: Mazzoni manda a casa base Jardines Castillo e poi segna lei stessa su un doppio di Pinardi. La risposta del Forlì non si fa attenere: Cortesi continua la sua brillantissima prova spingendo Matta a casa base, per poi segnare su una palla persa. Maroni batte un triplo e consente a Laghi e Turci di andare a punto, mentre Onofri chiude l’inning con una valida che fa segnare Maroni.

Il Parma ha l’ultima possibilità in attacco alla quarta ripresa, ma non riesce a mettere punti a referto: la partita si chiude così sul 16-2 a favore delle padrone di casa per l’innegabile superiorità romagnola. Ovviamente vincenti le lanciatrici forlivesi: Veronica Comar e la giovane Blue Berto. L’Italposa torna in campo sabato, sempre al Buscherini, contro Pianoro in testa a punteggio pieno.

Gara1. Successione: Forlì 410 02 = 7 bv 9 e 0; Parma 000 00 = 0 bv 1 e 2.

Gara2. Successione: Forlì 1105 X = 16 bv 16 e 1; Parma 002 0 = 2 bv 2 e 3.

Classifica: Bollate (4-0) e Pianoro (4-0) 1.000; Saronno (3-1) e Forlì (3-1) .750; Caronno (1-1), Collecchio (2-2) .500; Rovigo (1-3) .250; Macerata (0-2), Parma (0-2) e Thunders (0-4) .000.

Ugo Bentivogli