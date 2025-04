Italposa Forlì sfida Macerata al Buscherini: sfida cruciale in serie A di softball

L’Italposa Forlì torna sul diamante amico del Buscherini, anche se con un giorno di ritardo dopo lo slittamento di questa gara della quinta giornata della serie A di softball per i funerali del Papa, e oggi (gara1 fissata alle 15, gara2 alle 17.30) ospita la formazione (nobile decaduta) del Macerata.

Le bianconere vengono dal pareggio poco convincente di Castelfranco Veneto, mentre le marchigiane nella scorsa giornata erano impegnate sul campo della capolista Bollate, dove sono cadute 9-0 nel primo incontro mentre il secondo è stato interrotto sull’1-0 per le padrone di casa a causa di un guasto all’impianto di illuminazione, con partita quindi da completare al più presto.

In classifica l’Italposa occupa la terza posizione, con 5 vittorie e 3 sconfitte, mentre le marchigiane sono settime, contando un solo successo in 5 incontri, e con tre gare da recuperare: il finale di gara2 appunto di Bollate e la prima giornata contro Caronno, coi match rinviati per maltempo.

Rientrate in massima serie da due stagioni, le maceratesi hanno disputato campionati di medio-alta classifica, posizionandosi di poco dietro alla zona playoff. Negli scontri diretti degli ultimi anni, l’Italposa è in nettissimo vantaggio: ha vinto 7 volte su 8 incontri.

Rispetto alla scorsa stagione Macerata ha aggiunto un paio di elementi: il ritorno di Chiara Mengoli, ex Parma, e da Saronno l’ingaggio di Flavia Carletti. Per il reparto straniere invece è arrivata l’americana Elizabeth Avery, pitcher, e potrebbe essere della partita di domenica anche l’altra straniera, la giapponese Wakako Chikamoto. Oltre agli innesti in formazione ci sono novità anche nello staff tecnico: il nuovo head coach è il cubano Rafael Garcia.

Sul piano statistico l’attacco forlivese, anche se opaco nell’ultima uscita, conta una media battuta di .312 contro il .219 di Macerata. Da tenere sotto controllo però la già citata Carletti, che viaggia con .556 di media battuta, seguita dall’americana Avery con .444.

Nelle file Italposa quattro atlete battono oltre .400, con Moreland avanti a tutte con .450 di media, 6 rbi e 3 Hr seguita da Carlotta Onofri (.444) e dalla giovane Turci che, con un ottimo .417, si inserisce anche lei fra le leader del campionato.

Gara1 vedrà sul monte Cacciamani per l’Italposa affrontare Luconi, in gara2 invece sarà la volta della sfida americana: Johnson opposta ad Avery.

Le altre partite si sono disputate venerdì: Bollate-Old Parma 9-0 (al 5°) e 16-0 (al 3°); Saronno-Thunders Castelfranco 8-6 e 7-0 (al 5°); Collecchio-Caronno 6-5 e 2-11; rinviata Rovigo-Pianoro, per un gravissimo lutto che ha colpito la squadra felsinea: è scomparsa la giocatrice e allenatrice della formazione under 13 Alice Morelli a soli 23 anni.

e. ma.