Italposa, grande rivincita. Ecco la 10ª Coppa Italia

Bollate

5

Forlì

6

BOLLATE: Modrego Lopez lf (0/2), Bigatton p (1/4), E. Cecchetti c (2/4), Eguchi rf (1/2) (Villa), Slaba 2b (2/3), Thomas dp (0/2), Longhi 3b (0/4), Torre 1b (0/2) (Colino), Costa cf (0/2), Manera ss (0/0).

ITALPOSA FORLÌ: Moreland ss (3/4), Vigna cf (1/3), Gasparotto c (0/2) (Turci), Lacatena dp (1/4), Giacometti rf (2/4), Cortesi 2b (0/3), C. Onofri 1b (1/4), Laghi 3b (1/4) (Spiotta), Cacciamani lf (2/4), Comar p (0/0).

Successione: Bollate 302 000 0 = 5 bv 6 e 0; Forlì 200 003 1 = 6 bv 11 e 1.

Lanciatrici: L. Bigatton (L) rl 7.0. bvc 11 bb 5 so 5 pgl 6.00. Comar rl 3.0. bvc 4 bb 4 so 0 pgl 15.00; Lacatena (W) rl 4.0. bvc 2 bb 2 so 0 pgl 0.00.

Un trionfo in casa dell’acerrima rivale. L’Italposa Forlì vince la Coppa Italia, battendo a domicilio Bollate 6-5 con una grande rimonta, dopo essere stata sotto anche 2-5 all’inizio del sesto inning. Poi una magia di Cacciamani, lanciatrice vincente nella semifinale del primo pomeriggio contro Saronno (vinta 8-1 all’ottavo), che gira sul filo sinistro del campo, la palla sfiora la linea laterale e passa oltre ma resta all’interno regalando a Forlì l’inside park homer da 1 punto che vale il 6-5 e anche la Coppa Italia, la decima della storia.

Nel primo inning offensivo l’Italposa Forlì potrebbe dilagare ma deve accontentarsi di due punti con Moreland e Vigna arrivate a casa grazie alle valide di Giacometti prima e di Carlotta Onofri poi. Ma il 2-0 non tragga in inganno: le romagnole salutano la ripresa con le basi piene, senza sfruttare al massimo la difficoltà iniziare di Laura Bigatton. E il rimpianto diventa ancora maggiore, perché anche Veronica Comar non inizia alla grande e concede la base ball Modrego Lopez e arriva a 3 ball con Bigatton, prima della sua eliminazione al volo; subisce poi il doppio di Elisa Cecchetti che porta in terza base Modrego, successivamente a casa base per il singolo di Eguchi che porta anche il punto di Cecchetti per il 2-2, che diventa 3-2 per le lombarde con la volata di sacrificio di Slaba.

Dopo un inning interlocutorio, Bollate allunga ancora nella parte bassa del terzo inning: la pericolosissima Modrego Lopez viene eliminata al volo, ma Veronica Comar subisce il singolo di Bigatton, seguito dalla nuova eliminazione di Cecchetti. Sembra fatta, ma la base ball a Eguchi innesca un meccanismo decisamente negativo per Forlì: il doppio della solita Slaba porta a casa base Bigatton ed Eguchi per il 5-2.

Pare finita per Forlì che, invece, reagisce da grandissima squadra nel sesto inning, mette in crisi Bigatton sin dal primo singolo di Laghi, seguito da quello di Cacicamani e dal doppio della solita straordinaria Moreland che porta a casa Spiotta. La volata di sacrificio di Vigna porta a punto Cacciamani, col pari che arriva da Moreland, spedita a casa base per il 5-5 da Lacatena. Poi il magico, ultimo punto di Cacciamani per il 6-5. Infine, ecco la successione in semifinale: Saronno 000 100 00 = 1 bv 5 e 1; Forlì 000 100 07 = 8 bv 11 e 0.

Ugo Bentivogli