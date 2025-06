Italposa Softball Forlì: debutta la lanciatrice americana Aisha Weixlmann

All’alba della quarta giornata del girone di ritorno, attese oggi al Buscherini le Thunders di Castelfranco Veneto (gara1 alle 17, gara2 al via 40 minuti dopo la prima sfida), l’Italposa Softball Forlì ha messo a segno un importante colpo: è arrivata in bianconero, infatti, la nuova lanciatrice americana: Aisha Weixlmann. Classe 2001, proviene dal North Carolina dove ha giocato nei suoi ultimi anni di college fino al 2024 nella Ncs di prima divisione. Suggerita da una ex Forlì, Sarah Pauly, avrà il difficile compito di sostituire in pedana Jordan Johnson nella partita riservata alle lanciatrici straniere. Già a partire da oggi.

Weixlmann è quella che negli Usa si definisce una ‘ragazza del sud’: nativa di Atlanta, in Georgia, ha frequentato i primi due anni di college a Winthrop (South Carolina) per poi passare al North Carolina State. È una lanciatrice destra, con una palla veloce, ma sa tirare anche effetti e lavorare sui fili dell’area di strike. Nel 2025 Weixlmann non ha giocato per frequentare l’accademia dell’Fbi, la celebre agenzia governativa, a Quantico in Virginia, e questo periodo di inattività è l’unico interrogativo che l’accompagna in questa sua prima avventura italiana.

Venendo al campionato, all’andata in Veneto fini con un pareggio, ma adesso le distanze in classifica sono evidenti: l’Italposa è terza con 17 vinte e 7 perse, le venete sono seste con 9-15. Le statistiche vedono le forlivesi con una media battuta di .310, la terza in A, mentre le venete si fermano a .268, ma la più pericolosa di Castelfranco, Sofia Fabian, vanta un consistente .417 (10 Rbi). Nell’Italposa Vigna e Moreland superano i .400 di media e sono seguite da altre 8 compagne con una media superiore ai .300 e con 5 giocatrici in doppia cifra di Rbi.

Sul mound Biasi è la privilegiata delle Thunders per la partita della lancitrice italiana; la affronterà Cacciamani. La giapponese Mihara sale invece in pedana per le trevigiane nella gara delle straniere. Se la vedrà con lei la debuttante Weixlmann.

Le altre gare: Pianoro-Saronno, Macerata-Bollate, Collecchio-Parma e Rovigo-Caronno.

Classifica: Bollate (21-4) .840; Saronno (20-4) .833; Forlì (17-7) .708; Pianoro (18-8) .692; Caronno (13-11) .542; Thunders (9-15) .375; Macerata (8-15) .348; Collecchio (8-16) .333; Rovigo (6-18) .250; Parma (1-23) .042.

e. ma.