Italposa Softball Forlì sfida Bollate e Saronno in Lombardia

Primo impegno in un decisamente ostico doppio weekend in terra lombarda per l’Italposa Softball Forlì, che deve infatti affrontare oggi (gara1 alle 16.30, gara2 40’ dopo la prima sfida) Bollate e, sabato prossimo l’Inox team Saronno. Le due formazioni in questione sono in vetta con una sola sconfitta a testa (Bollate ko contro Pianoro domenica scorsa, Saronno alla prima giornata contro Collecchio).

L’Italposa sale così in Lombardia alla ricerca di punti pesanti per rimanere agganciata alle posizioni di testa e tenere il passo delle avversarie. Bollate, attuale campione in carica, rispetto alla scorsa stagione si è rinforzata con battitori di potenza come la spagnola Modrego Lopez, ex Saronno, e Thomas Lindsay, catcher americana che fece il suo debutto in Italia nel 2019 proprio con la maglia di Forlì. Per ora non è nella lista la giapponese Eguchi, così come non è presente un lanciatore straniero. Sicuramente è prevedibile che questa estate Bollate metterà a segno qualche colpo.

Senza il pitcher straniero come nella passata stagione, Bollate schiera un trio italiano di comprovata qualità: Greta Cecchetti, Alice Nicolini e Laura Bigatton. Le tre hanno contenuto egregiamente finora gli attacchi avversari, prove ne sono i soli 11 punti subiti (seconda in questa classifica Forlì, a quota 2). Anche in attacco Bollate conta la miglior media (.387) seguita anche qui da Forlì (.340). La differenza maggiore fra le due squadre sta nei punti segnati: Bollate in testa con 115 e anche qui Forlì è seconda, ma con 61 punti. Nelle file dell’Italposa si registra il rientro di Johnson, out nell’ultima gara con Macerata.

In gara1, la gara riservata alle italiane, Bollate avrà a disposizione il parco completo: Cecchetti, Nicoli e Bigatton troveranno in pedana il duo Cacciamani/Comar; nella ripetizione sarà Johnson per le forlivesi a trovarsi di fronte il trio azzurro.

Le altre partite: Macerata-Saronno, Caronno-Old Parma, Thunders Castelfranco-Rovigo, Collecchio-Pianoro (domani).

Intanto giovedì 1° maggio si è giocato il recupero fra Caronno e Macerata, gara in programma originariamente alla prima di campionato con rinvio causa del maltempo: cue gare a senso unico, con Caronno a chiude rle entrambe anticipatamente (10-1 e 10-3 i finali) e ad agganciare Pianoro in classifica alle spalle dell’Italposa.