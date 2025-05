Italposa Softball Forlì sfida l'Inox Team Saronno in un match cruciale in Lombardia

Altra trasferta decisamente insidiosa per l’Italposa Softball Forlì che, dopo il doppio ko nella tana della capolista Bollate, scenderà in campo, di nuovo in Lombardia, sul campo dell’Inox Team Saronno, ambiziosa formazione che attualmente occupa il secondo posto. Le bianconere saliranno in terra brianzola (gara1 alle 17, gara2 alle 19.30) giocoforza a caccia del riscatto dopo la prestazione dello scorso weekend, che ha fatto slittare verso il basso in malo modo la classifica delle romagnole, scese dal terzo addirittura al quinto posto, a una lunghezza da Caronno e Pianoro, che occupano la terza piazza in condominio.

Saronno, nel 2024 semifinalista scudetto proprio contro Forlì, ha iniziato la stagione con molte incognite: solo sei giocatrici hanno confermato la loro presenza rispetto alla passata stagione, tra cui la lanciatrice italoamericana Christina Toniolo e la ceca Barbora Saviola. Sono arrivate due nuove straniere americane, la lanciatrice Taylor Caudill e il catcher Neely Peterson. È cambiato anche lo staff tecnico: il vice coach del 2024 Willy Pino è stato promosso a head coach e gli è stato affiancato un altro sudamericano, il venezuelano con passaporto spagnolo Leonel Abreu Sanchez. La squadra lombarda con questa guida tecnica sta viaggiando in attacco con una media di .303 e tre giocatrici che viaggiano oltre quota .400; in pedana poi conta due sole sconfitte, rendimento che la mantiene in classifica saldamente alle spalle del Bollate.

Le forlivesi, oltre che nel punteggio di sabato, accusano anche un problema fisico del loro pitcher azzurro: Ilaria Cacciamani ha avuto un problema muscolare non molto grave, ma il suo utilizzo verrà valutato poco prima della partita. Il resto della squadra, dopo aver analizzato con lo staff tecnico questo inizio di stagione, è pronto a riprendere la giusta rotta per il prosieguo.

Viste le condizioni di Cacciamani, è allertata Comar per gara1; di fronte ci sarà da affrontare Toniolo; gara 2 a seguire con Johnson per Forlì, che sfiderà la connazionale Caudill.

Le altre partite: Old Parma-Pianoro, Caronno-Bollate, Collecchio-Castelfranco Veneto e Rovigo-Macerata.

en. ma.