Italposa Softball Forlì sfida Old Parma e Rheavendors Caronno nel girone di ritorno

Il girone di ritorno inizia con una ‘doppietta’ di impegni per l’Italposa Softball Forlì, che prima sale in terra emiliana, nella tana dell’Old Parma oggi alle 15 (gara2 inizierà 45 minuti dopo la conclusione di gara1), e poi al Buscherini riceverà lunedì le Rheavendors di Caronno, a braccetto proprio con Forlì in quarta piazza.

Si parte dunque questo pomeriggio contro la Pubbliservice Old Parma. Le emiliane attualmente occupano l’ultima posizione in classifica con una sola vittoria in 18 gare e stanno cercando il modo per provare a risalire la china. Sono arrivate le straniere, con la pitcher americana Daugherty che si sta rivelando più competitiva nel box, con .382 di media battuta, che non in pedana, mentre l’altra straniera, la cubana Jardines, registra la seconda media battuta di squadra con .320. All’andata fini con due nette vittorie delle romagnole: 16-2 e 7-0.

Al ‘Quadrifoglio’ di Parma nelle file forlivesi è previsto il rientro di Laura Vigna, che ha terminato la sua stagione in college negli Usa, dove ha giocato la fase dei Regional nel campionato Ncaa di First Division. Rientrano anche le altre azzurre forlivesi, che in settimana sono state impegnate nel raduno dell’Italia Softball Elite di Caronno Pertusella in vista dell’Europeo di categoria, in programma a settembre in Repubblica Ceca. Con la maglia azzurra sono scese in campo Ilaria Cacciamani, Marta Gasparotto (che ha messo a segno un fuoricampo da 3 punti), Noemi Giacometti (fuoricampo anche per lei, da 1 punto) e appunto Laura Vigna appena rientrata in Italia. Le azzurre hanno affrontato, fra le altre, anche due compagne forlivesi: a far da sparring partner all’Italia Elite una selezione di giocatrici straniere che militano in A1, fra cui appunto anche Jordan Johnson e Logan Moreland.

In gara1 oggi, il confronto delle lanciatrici italiane, è previsto il tandem fra Cacciamani e Comar per Forlì, mentre Parma schiererà Ghillani; in gara2 Johnson per Forlì troverà presumibilmente l’americana Daugherty.

Le altre partite oggi: Bollate-Rovigo, Collecchio-Saronno, Pianoro-Castelfranco e Caronno-Macerata.

Classifica: Bollate (15-4) .789; Saronno (14-4) .778; Pianoro (14-6) .700; Forlì (12-6), Caronno (12-6) .667; Collecchio (7-11), Thunders (7-11) .389; Macerata (6-11) .353; Rovigo (3-15) .167; Parma (1-17) .056.

Lunedì poi sfida decisamente importante quanto ostica al Buscherini: il match delle 15 (poi gara2 40’ dopo la prima partita) metterà in palio infatti la quarta posizione con la Rheavendors Caronno. All’andata fini in parità: gara1 alle forlivesi 12-4; gara2 al tie break 5-4 per le lombarde. A metà stagione Caronno marca la terza miglior media battuta con .323., alle spalle di Bollate e Pianoro, ed è seguita da vicino dall’Italposa. Miglior battitore la venezuelana Lozada con .421 di media e 11 RBI. Per la pedana delle italiane Rusconi, in attesa dell’indisponibile Messina, finora conta 4 vittorie fra cui le gare con le prime della classe Bollate e Pianoro. Per la pedana delle straniere il ruolo è coperto dalla giapponese Murayama.

e. ma.