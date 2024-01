Italservice con orgoglio: "A Torino un pari d’oro"

E’ un grande pareggio quello conquistato dall’Italservice in trasferta contro L84 Torino. Alla fine il risultato è 2-2. Un punteggio guadagnato da Pesaro in rimonta. Infatti la partita si era messa male con i padroni di casa avanti di due reti. Tra l’altro i biancorossi si sono presentati senza Schiochet (squalificato), Miguelin e con ancora non a disposizione l’ultimo arrivato Juan Fran. La partita è combattutissima per tutta la prima frazione terminata con i locali sul 2-0. Ma la reazione dei pesaresi non si fa attendere. Nella ripresa capitan Tonidandel e compagni in sei minuti pareggiano. Poi la gara si infiamma, ma il risultato non cambia. A segnare tra le fila del team di mister Scarpitti sono Mohabz e Vavà. Le reti: Mohabz sfila sulla destra, calcia a incrociare e insacca il suo secondo gol in due presenze, ma soprattutto il 2-1. Giusto il tempo di ripartire che è De Oliveira questa volta a inventare, il pivot serve Vavà a rimorchio che non sbaglia, sparando sotto la traversa la palla del 2-2. Tutto in parità dopo circa sei minuti di gioco. "E’ stata una partita dai due volti – commenta il direttore generale Nicola Munzi – nel primo tempo ha iniziato bene l’Italservice ma poi ha preso due gol. Fortunatamente la gara è stata recuperata nel secondo tempo grazie a una grande giocata di Mohabz e un gol di Vavà. Risultato più che giusto, non meritavamo assolutamente di perdere". Ancora a segno il giovanissimo Mohabz.

b.t.