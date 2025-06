Italservice Loreto Pesaro conquista la promozione in Serie B espugnando Cagliari

ESPERIA

63

ITALSERVICE LORETO PESARO

65

ESPERIA : Manca NE, Cabriolu 9, D’Elia NE, Giordano 6, Potì 9, Thiam 10, Picciau 2, Locci 9, Maresca 4, Bartolozzi 8, Pili NE, Sanna 6. All.: Manca

ITALSERVICE LORETO PESARO: Delfino 13, Cevolini, Battisti 12, Cipriani 6, Mattioli NE, Ugolini, Tognacci 16, Santucci 7, Aglio 5, Broglia 4, Giulini 2. All.: Ceccarelli

ARBITRI: Pratola, Caporalini

NOTE - Parziali: 16-28, 9-20, 20-6, 18-11

Impresa Italservice Loreto Pesato che espugna Cagliari in Gara 2 di finale playoff e conquista la promozione in Serie B Nazionale. Gli uomini di coach Ceccarelli chiudono la serie al termine di una gara piena di emozioni: i gialloblu sprecano 23 punti di vantaggio e nel finale resistono alla rimonta locale. Santucci segna subito cinque punti in fila, seguito da Battisti per lo 0-7 d’apertura. Cagliari si sblocca dalla lunetta ma fa fatica contro la difesa ospite: Pesaro capisce che può approfittarne e con altre due triple di Battisti e Santucci scappa via (6-14). La formazione di coach Ceccarelli è praticamente perfetta al tiro, rispedendo al mittente ogni tentativo cagliaritano di rientrare: il solito Santucci e Tognacci trivellano la retina dall’arco ed al 10’ l’Italservice comanda le operazioni sul 16-28. Nel secondo periodo la riscossa di Cagliari non arriva, complice l’ottima difesa di Pesaro che non concede soluzioni facili: i gialloblu gestiscono i ritmi, allargando il gap fino al 19-37 con i canestri di Delfino, Cipriani e Broglia. Pesaro continua a spingere ed al 18’ va addirittura a “doppiare” gli avversari toccando il massimo vantaggio sul 23-46. I sardi provano a tenere botta in difesa, ma i gialloblu giocano a memoria e a metà gara conservano il largo vantaggio sul 25-48.

La gara sembra incanalata, ma di ritorno in campo è Cagliari a cambiare passo sospinta dai propri tifosi. L’Esperia aumenta l’intensità e lentamente risale la china: l’Italservice, invece, resta ferma al palo e vede le proprie percentuali crollare (appena 6 punti nel periodo). I cagliaritani si affidano alla fisicità di Thiam ed alle conclusioni di Cabriolu, Bartolozzi e Potì che mettono Pesaro in crisi: non basta il timeout di Ceccarelli per scuotere i gialloblu, che al 30’ vedono il loro vantaggio ridursi sul 45-54. L’inerzia è tutta nelle mani di Cagliari che anche nel periodo conclusivo spinge per tornare a contatto: il blackout dell’Italservice non accenna a terminare, dall’altra parte Potì piazza la tripla del 54-60. La rimonta sarda, nella bolgia del PalaEsperia, prosegue: ancora Potì dall’arco segna il -1, seguito dai liberi di Cabriolu che valgono il pareggio a quota 61 con 3’ ancora da giocare. Pesaro è con le spalle al muro quando si entra nella volata finale: a caricarsi la squadra sulle spalle è Tognacci con quattro punti in fila pesantissimi (61-65). Nell’ultimo minuto succede di tutto: Pesaro sbaglia quattro liberi e Cagliari ha il tiro del sorpasso che sbaglia. Alla sirena l’Italservice si impone sul 63-65 e può partire la festa gialloblù: la promozione in Serie B Nazionale è realtà.