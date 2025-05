Italservice pareggia all'ultimo secondo contro Pomezia: salvezza ancora possibile

ITALSERVICE 2 POMEZIA 2

ITALSERVICE: Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara, Ramon, Manservigi, Panzieri. All. Del Grosso. POMEZIA: Fionchetti, Gattarelli D., Carvalho, Santos, Bueno, Gattarelli A., Magno Del Castro, Cutrupi, Cutrignelli, Raubo, Molitierno, Matteus, Dudu, Tiaguinho. All. Angelini.

Reti: 16’ e 14’ del primo tempo Dudu; 8’ e 10’ Saponara, 13’ e 35’ Matteus, 19’ e 45’ della ripresa Ramon.

L’Italservice pareggia a 15’’ dal termine contro Pomezia. Un punto importante in vista salvezza che resta a tre punti di distanza a tre giornate dal termine (oggi Pesaro sarebbe ai playout con Cosenza). A metà primo tempo mister Angelini, a sorpresa, mette il portiere di movimento. Crea un po’ di scompiglio, ma Pesaro regge bene l’urto. Dopo poco meno di 3’ tutto viene ripristinato. Tonidandel quando mancano 6’36 all’intervallo centra il palo destro. L’Italservice comunica a stringersi in difesa. I laziali perdono palla, è fuori. Dal lato sinistro il capitano viene servito in una buona posizione davanti alla porta avversaria. Il numero cinque biancorosso calcia al volo, un gesto spettacolare, ma purtroppo non finalizza (al 6’17). Da un calcio d’angolo arriva un’altra ghiotta occasione per i locali. E’ sempre Tonidandel protagonista, ma il tiro è alto (6’08).

Dopo meno di un minuto c’è il sesto fallo per gli ospiti. A Barichello spetta il calcio di rigore, ma viene parato da Molitierno. A meno di 4’ dalla sosta lunga arriva la rete dei rossoblu. E’ Dudu a concretizzare al 16’14. I marchigiani hanno un’altra chance. E’ sempre compito del bomber Barichello provare a sbloccare il risultato. Il tiro libero però viene parato di petto dall’estremo difensore della Fortitudo a 2’37 dalla fine del primo tempo. Si va a riposo con Pomezia avanti di un gol. Nella ripresa Tiaguinho prende doppio giallo e viene espulso (al 26’37). I romani restano temporaneamente in quattro. Saponara servito con un bellissimo assist da Barichello pareggia i conti (1-1, al 28’10). La risposta del Pomezia non tarda ad arrivare con Matteus che si smarca, semina l’avversario e scappa solo davanti a Manservigi, riportando gli ospiti in vantaggio (1-2 al 33’35).

A meno di 4’ dal termine della sfida, la panchina dei padroni di casa chiama time out. Barichello veste la casacca del portiere di movimento per tentare il tutto per tutto. Achilli sfiora il gol a 39’’, ci prova anche Saponara a 19’’, ma centra il palo destro. Da lontano e dal nulla esce un missile di Ramon che gonfia la rete a 15’’ dalla fine (2-2).

Beatrice Terenzi