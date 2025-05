Ivan Quaranta riceve la sfinge d'oro: celebrazione del ciclismo su pista

Un campione del ciclismo su pista. Un altro nome eccellente si aggiunge al cast dei personaggi dello sport che martedì 3 giugno, all’ Hotel Country Club, riceveranno la sfinge d’ oro: l’ attuale responsabile dei velocisti di ciclismo in seno alla nazionale della pista, Ivan Quaranta.

L’ex ciclista è stato uno fra i più forti velocisti a cavallo degli anni ‘90 e 2000. In 13 anni di professionismo ha vinto 39 tappe: sei al Giro d’Italia, indossando anche la maglia rosa nell’ edizione 1999, quando, con il team "Mobilvetta-Northwave", superò allo sprint il francese Jeraen Blijlevens e Mario Cipollini, battuto due volte nel 1999, due nel 2000 e due nel 2001. Ivan Quaranta chiuse la carriera ciclistica in maglia "Fanini", correndo per "Amore & Vita" nelle stagioni 2007 e 2008. Negli anni Duemila, in coppia con l’ attuale ct azzurro della strada e della pista Marco Villa, si aggiudicò diverse "sei giorni".

Una volta appesa la bicicletta al chiodo, iniziò la carriera dirigenziale facendo il "ds" alla "Colpack" e l’ istruttore al Velodromo di Montichiari. Dal 2021 collabora in azzurro con il ct Marco Villa nel settore della pista.

"Le sfingi d’oro dell’artista Bianchi – dichiara l’ organizzatore Valter Nieri – andranno in questo 2025 a grandi campioni che hanno rappresentato diverse discipline sportive. Per il calcio Giuseppe Bergomi e Roberto Donadoni. Per il volley uno fra gli allenatori più titolati al mondo come Giovanni Caprara. Per la scherma l’ olimpionica e sette volte campionessa del mondo Elisa Di Francisca. Per la ginnastica ritmica la più titolata italiana di sempre, Milena Baldassarri. A rappresentare il pugilato l’olimpionico Patrizio Oliva e, per il ciclismo, il direttore sportivo più titolato al mondo, Giuseppe Martinelli".

Mas. Stef.