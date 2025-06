Jiazhuang Vandelli rappresenterà l'Italia alle Blind Chess Olympiad 2025

Jia è un ragazzo che parla poco, di carattere. Qualche mese fa, ai campionati italiani, è arrivato quinto. Così mi ha detto: ’Papà, forse devo andare a fare un torneo internazionale’. Va bene, bravo, gli dico. ’Ah, e mi devono dare la maglia della Nazionale’. Così, tranquillamente". Jia è Jiazhuang Vandelli, 22enne di Formigine, e il torneo internazionale di cui sopra, nelle parole di papà Luca, non è esattamente una competizione da poco: si tratta, infatti, delle Blind Chess Olympiad, le Olimpiadi di scacchi per ciechi e ipovedenti, che si terranno dal 16 al 26 giugno 2025, a Vrnjačka Banja, in Serbia e rappresentano, di fatto, l’evento più atteso del quadriennio per il mondo degli scacchi paralimpici. La maglia della Nazionale, beh, su quella non si sbaglia: divisa azzurra e via, perché Vandelli sarà tra i cinque selezionati dall’Ascid (Associazione Scacchisti Ciechi e Ipovedenti Italiani) per la competizione. Con lui il viterbese Bersan Vrioni, il romagnolo Marco Casadei, il piemontese Giancarlo Badano e il triestino Diego Poli. Niente male.

Classe 2002, nato in Cina e adottato dalla famiglia Vandelli (papà Luca e mamma Alessandra) quando aveva 8 anni, Jia è ipovedente grave e, una manciata di anni fa, ha iniziato a giocare a scacchi, al circolo di Modena e poi anche a quello di Sassuolo. Passione e talento, a quanto pare, perché Jia si è mostrato quasi subito uno scacchista di livello, già dalle prime gare nazionali, circuito nel quale è entrato dopo le prime gare nei circoli della provincia. Il resto è attualità, un’attualità che oggi lo vede partire da Formigine in direzione Belgrado, da scacchista della Nazionale. "Non so nemmeno come gli sia nata di preciso questa passione – spiega Luca –, forse per staccarsi dalla routine quotidiana, ma è scoccata la scintilla, gli piace ed è diventato molto bravo. Noi siamo molto contenti, e sono convinto che sia orgoglioso anche lui, anche se non ama darlo a vedere".

Vandelli è il più giovane dei convocati in Nazionale per la rassegna in programma in Serbia, dove gli azzurri affronteranno i migliori scacchisti paralimpici, sperando in un buon piazzamento, considerando il valore assoluto degli avversari. Gli scacchi paralimpici per ciechi e ipovedenti – che hanno un grande sponsor in Andrea Bocelli, appassionato e giocatore – hanno una lunga storia e si giovano di alcuni accorgimenti, affinché il giocatore non vedente possa esplorarla con le mani, alcune piccole modifiche (le case scure sono rialzate di circa 3-4 millimetri rispetto a quelle chiare, ai pezzi neri è applicato un chiodino sulla sommità che permette di distinguerli dai bianchi, i pezzi vengono posizionati sulla scacchiera o attraverso un piolo che si inserisce nel foro presente al centro di ogni casa, o attraverso magneti) ma è, in tutto e per tutto, il gioco degli scacchi, per quanto un po’ più lungo, a livello di tempi. Ma il gioco quello è e, proprio per questo, richiede attenzione, concentrazione e l’intelligenza e capacità di previsione che, notoriamente, è nel bagaglio di ogni scacchista. Jia, del resto, potrebbe anche gareggiare non in ambito paralimpico. Ancora nelle parole di Luca: "La cosa che mi fa ancora sorridere è come Jia non sembrasse colpito né troppo emozionato, pur sapendo di partecipare a quello che è un appuntamento di questo livello. Ma sono sicuro che adesso, mentre si prepara per partire, l’emozione c’è...".