Jolo e Csl si regalano una domenica super. Il Montemurlo Jolly perde la testa del girone

Un turno sostanzialmente dai due volti, l’undicesimo di prima e seconda categoria andato in archivio ieri. Ma a ben vedere, le formazioni di Prato e provincia non possono non tracciarne un bilancio negativo, seppur con qualche eccezione. Partendo dalla prima categoria, dove lo Jolo può far festa: Lupetti e Melani hanno sottoscritto il 2-0 all’Albacarraia che vale il ritorno in zona playoff. E anche il Csl Prato Social Club ha sfruttato al meglio il fattore-campo, rifilando un secco 3-0 alla Nuova Novoli firmato da Vannucci (doppietta) e da D’Arino. L’unica nota stonata è rappresentata dal C.F. 2001, caduto a sorpresa nella tana dell’ultima in classifica: il "solito" Pacini stavolta non è bastato agli uomini di coach Ermini per tornare a casa con l’intera posta in palio, l’Isolotto ha vinto 4-1.

Scendendo in seconda categoria, il Montemurlo Jolly non è più il primo della classe del girone E: il pari esterno senza reti sul terreno di gioco de La Querce è costato ai montemurlesi il primato, anche se il vertice della graduatoria è a soli due punti di distanza. La copertina è tutta per il Prato Nord, che ha violato lo Scirea infliggendo ai padroni del Chiesanuova un pirotecnico 5-3 : merito di un Lunardi in stato di grazia (tripletta) di Miele e di un’autorete, che hanno vanificato la doppietta di De Carlo e l’acuto di Scardilli.

Tutto da rifare infine per la Galcianese, considerando che la Virtus Montale si è imposta per 3-1. Passando al girone F, questa sembra essere sempre più la stagione della Pietà 2004 e il 4-3 maturato al Faggi contro l’Eurocalcio Firenze sembra confermarlo: la capolista vola a 24 punti e se il Prato Sport fosse riuscito a fermare almeno sul pari la Laurenziana (con quest’ultima risultata invece vittoriosa per 3-1) si sarebbe forse potuto parlare già di fuga.

Battuta d’arresto casalinga per il Tavola: Bartoletti non è servito al gruppo di Alessandro Somigli per arrivare al triplice fischio con almeno un punto, visto che la Virtus Rifredi ha vinto 2-1. E dopo il pari nel recupero infrasettimanale, il Vernio ha agguantato un altro pareggio interno (1-1) contro il Real Peretola. Risalgono le quotazioni del Poggio a Caiano, a seguito del 2-0 fatto registrare contro il Monterappoli grazie alle marcature di Scanavini e Magelli. Santa Maria – Virtus Comeana si è chiusa sullo 0-0, mentre il Mezzana ha perso nella tana del Doccia (1-3). E l’attenzione andrà adesso già alla prossima giornata, che inizia ad intravedersi all’orizzonte.

Giovanni Fiorentino