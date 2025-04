Jomi Salerno domina al PalaBoschetto e accede ai playoff per il titolo italiano

La Jomi Salerno espugna con merito il PalaBoschetto con il punteggio finale di 37-23, in virtù di una superiorità complessiva sotto ogni punto di vista, e disputerà con merito i playoff per la conquista della titolo italiano.

Sconfitta per una Securfox tutto sommato indolore, che certamente non inficia quanto di buono Soglietti e compagne hanno compiuto in questa positiva stagione. L’Ariosto conclude la stagione al quinto posto in classifica, piazzamento decisamente soddisfacente, in considerazione che la formazione ferrarese neoromossa dalla sere inferiore ambisse sostanzialmente ad una stagione tranquilla, possibilmente senza mai essere invischiata nella lotta per evitare la retrocessione. Invece le ragazze capitanate Katia Soglietti hanno costantemente veleggiato nelle zone nobili della classifica, togliendosi più di una importante soddisfazione durante la stagione. Contro Salerno non c’è stato nulla da fare, il valore delle ospiti è emerso fin dalle prime battute di gara, con le campane capaci di operare immediatamente il primo break, portandosi sul 5-0 quando sul tabellone erano trascorsi appena una manciata di minuti. Per l’Ariosto la sfida si è messa immediatamente in salita: però guai gettare la spugna, con Gandulfo e Rios a tentare di ricucire il punteggio fino ad arrivare ad appena due lunghezze di svantaggio.

Salerno, ogni volta che sentiva il filato della Securfox sul collo, era però capace di operare un nuovo allungo, fino a raggiungere nella ripresa vantaggi decisamente rassicuranti in vista del traguardo finale. La seconda parte della ripresa è utile solamente per stabilire le proporzioni del punteggio con la sirena finale che consegna la posta in palio alle ospiti, e l’abbraccio caloroso del proprio pubblico alle ragazze dell’Ariosto. Va consegnata agli archivi quindi, una stagione da incorniciare, iniziata con i legittimi dubbi di una neopromossa che si affaccia alla massima serie. Le incognite sono state immediatamente dissipate dalla qualità di giocatrici di valore assoluto come l’argentina Macarena Gandulfo, che con le sette reti siglate contro Salerno, ha conquistato con merito la classifica marcatori generale, passando per la sicurezza tra i pali del portiere uruguaiano Artigas Pizzo, alla qualità in regia della giovane estone Gorbatsjova. Metabolizzata la sconfitta indolore nella giornata conclusiva della stagione contro un’ottima Salerno, rimarrà per gli appassionati del PalaBoschetto il ricordo dei tanti sorrisi regalati da questa stagione, e la volontà di ripartire, con l’imperativo di mantenere l’elevato livello raggiunto in questa stagione. Per l’Ariosto, terminati i brindisi e i complimenti per la stagione appena conclusa, è già dietro l’angolo il momento di programmare la prossima stagione.

Leno-Teramo 30-26

Padova-Pontinia 23-31

Ariosto-Salerno 23-37

Erice-Brixen 31-19

Casalgrande-C. Magnago 23-26

Mezzocorona-Sassari 40-16