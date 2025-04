Ju Jitsu a Ferrara: Scambio Culturale e Stage Internazionale con Maestri Europei

Nell’ambito delle manifestazioni che l’Asd Csr Ju Jitsu Italia di Ferrara sta organizzando per aprile e maggio, intitolate “Sport senza confini attraverso il Ju Jitsu. Scambi cultural Sportivi con maestri ed atleti europei”, con il patrocinio del Comune di Ferrara, di Sport e Salute, del Coni regionale e del Panathlon ed in collaborazione con Ascom e Asi, il 25 aprile è avvenuto uno scambio culturale con maestri ed atleti della federazione tedesca di Ju jitsu in cui 15 tra maestri ed atleti tedeschi si incontreranno con una rappresentativa di 11 tra maestri ed allievi dell’associazione di Ferrara. Lo scambio diretto ad aumentare l’amicizia tra i partecipanti e sì e svolto con una visita al centro storico, una visita al museo Schifanoia, un pranzo con specialità tipiche ferraresi e un allenamento presso la sede dell’associazione, il tutto diretto alla conoscenza reciproca ed alla scoperta delle bellezze della nostra città, nonché alla pratica del Ju Jitsu.

Il 10 maggio l’associazione di Ferrara, al mattino, parteciperà all’evento “Sportability day” organizzato dal Comune in Darsena ed il pomeriggio, presso la palestra della scuola Bonati, in via Poletti 65, con partecipazione di quattro docenti provenienti dalla Polonia, due dalla Spagna e due dall’Italia, ci sarà uno stage internazionale di Ju Jitsu in cui i maestri italiani e stranieri si alterneranno ad insegnare tecniche dei rispettivi stili.

Il maestro Davide Conti, dell’associazione organizzatrice, commenta: "Ringrazio tantissimo i cari amici M. Korn della Federazione tedesca di Ju Jutsu; M. Kuswik, J. Jaworski, K. Czamek e Paulina Michalec dalla Polonia, A. Blanco e V. Alarcon dalla Spagna ed il mio maestro Rovigatti per la partecipazione alle manifestazioni organizzate dall’associazione che presiedo e dirette allo spirito di condivisione, collaborazione, rispetto ed amicizia che anima le nostre attività marziali. Mi onora tantissimo svolgere queste manifestazioni a Ferrara, città bellissima e che mi piace mostrare, tutte le volte che posso, agli amici marzialisti stranieri e italiani".