Judo ad Abu Dhabi. Paoletti e Ursu danno spettacolo

Mondiali di judo over 36 ad Abu Dhabi. Quattro gli atleti dell’Emilia-Romagna: Leonardo Rocca (Judo Imola), Mihai Ciocan e Vitalie Ursu (Dojo Equipe) e Ilenia Paoletti (Budokan Institute). Mentre Leonardo Rocca e Mihai Ciocan non riescono a lottare per il podio, sia Ilenia Paoletti che Vitalie Ursu, approdano ai final block, alla lotta per le medaglie. Vitalie batte Didar Zubareinov, Ivan Dietrich e Nedi Mbassa e viene fermato da Masquadsho Berdiev e Osman Hanci. Ilenia supera l’indiana Rekha Katre ed è sconfitta da Delphine Roland e Klara Veszi. Arrivano così due quinti posti di spessore.