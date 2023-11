Judo. Ai Campionati italiani fioccano medaglie per Ravenna e Lugo

Si sono svolti a Cesenatico i campionati nazionali Aics. Questi i risultati degli atleti del Team Romagna Judo di Lugo. Oro per Harraz Aya (cadetti), Isabelle Ancona (esordiente A), De Matteis (esordiente B). Argento per Riccardo Casella (cadetti), Alberto Gamardella (esordiente A). Bronzo per Giulia Dollaku (esordiente B).

Il settore giovanile si è così distinto: oro per Giada Marescotti, Alex Sun e Nicolò Anconelli; argento per Noemi Giuliano, Daniele Mastellone e Massimo Casella. Bronzo per Koumba La Gioia, Alessio Roncagli, Noè Naldoni e Giulia Bandini. I risultati del Centro Sportivo Village Ravenna per gli atleti del tecnico Lorenzo Gambogi. Oro per Claudia Barbeitos (70 kg) e Michele Fabbri (66 kg). Argento per Raul Damiani (60kg). Bronzo per Cristian Mihaescu (60kg), Filippo Belletti (55kg), Erik Sangiorgi (81kg) e Stephanie Zizzamia (52kg). Nella categoria Esordienti (tecnico Andrea Guadagnini), oro per Lauren Allushaj (Es A 55kg), Kevin Canale (Es A 45kg), Martina Conficconi (Es B 40kg) e Omar Dammak (Es B 55kg); argento per Davide Tufariello (Es B 46kg).