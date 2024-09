Judo: Alex Carta ha partecipato agli europei nella categoria cadetti. L’Accademia Prato ‘vola’ in Perù Il giovane judoka Alex Carta dell'Accademia Prato ha partecipato ai campionati europei cadetti di judo a Lima, ottenendo il 16° posto. Dopo una medaglia di bronzo in Portogallo, si prepara per la prossima stagione agonistica.