Judo. Cadetti e Grand Prix Master, il Cus brilla

Il PalaPinto di Mola di Bari è stato il palcoscenico della più prestigiosa competizione nazionale della classe Cadetti di judo: il Campionato italiano A1. Oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia hanno dato vita a una giornata ricca di tecnica, emozione e spirito sportivo. Tra i protagonisti, anche il Cus Siena che ha confermato la sua solidità nel panorama nazionale con la partecipazione di quattro atleti, equamente suddivisi tra settore maschile e femminile. Gaia ed Emma Nastasi, sorelle e compagne di squadra, hanno gareggiato nella categoria -52 kg femminile. Per entrambe si è trattato della prima partecipazione a un Campionato italiano Cadetti A1, un traguardo conquistato con grinta al Campionato Italiano A2 tenutosi a marzo a Genova. Sul fronte maschile, nella categoria -60 kg, a rappresentare i colori del Cus Siena sono stati Daniele Gabbriellini e Leonardo Benza, entrambi al primo anno nei Cadetti. I due atleti, però, avevano già partecipato al Campionato italiano A1 già lo scorso anno, nella categoria Esordienti. Per i quattro i judoka senesi è stata un’opportunità di crescita, confronto e maturazione. L’alto livello tecnico dell’A1 non lascia spazio all’improvvisazione: ogni incontro è una sfida mentale oltre che fisica, un arricchimento per ogni giovane atleta, dentro e fuori dal tatami. Un pensiero speciale anche per Oscar Capezzuoli, qualificato alla gara ma impossibilitato a partecipare a causa di un infortunio subìto a soli dieci giorni dalla competizione. La sua assenza non ha però impedito al gruppo di sentirlo vicino, a testimonianza dello spirito di squadra che anima il Cus Siena.

Accompagnati dai tecnici Simone Cresti e Yuri Ferretti, gli atleti hanno affrontato la trasferta pugliese con concentrazione e serenità, potendo contare sul supporto costante e sulla preparazione dei loro allenatori. Accanto a loro anche Adelaide Sassetti e Alessandra Vassalli, compagne di allenamento, che hanno deciso di sostenere i propri compagni. Al Grand Prix Master di Bologna è invece arrivato un oro per il veterano Valerio Romeo. Il cussino, con tre combattimenti vinti, è slito sul gradino più alto del podio, prendendo la rincorsa verso il Campionato europeo Veterans che si svolgerà a Riga dal 22 al 25 di maggio.