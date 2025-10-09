Judo. Cus in chiaroscuro: cede a Grosseto ma batte Livorno. Secondo posto in Toscana che non vale la finale di Roma

Si è svolto al palazzetto Estra Forum di Prato la Qualificazione al Campionato Italiano A2 Juniores/Seniores: la squadra del Cus Siena (nella foto) era composta da Giulio Muzzi (-66 kg), Pietro Cresti (-73 kg), Simone Muzzi (-73 kg), Niccolò Olla (-81 kg), Lorenzo Olla (-90 kg), Davide Tassi (-90 kg), Igor Donati (+90 kg), guidati da Simone Cresti. I senesi hanno affrontato per primi la squadra di Grosseto, capitanata dall’esperto Matteo Mazzi, che ha superato Lorenzo Olla a terra. Porta punti Pietro Cresti, vincitore a tavolino (Grosseto non presentava un atleta nei -73 kg). Per scelta tattica del maestro, Simone Muzzi ha combattuto negli -81 kg contro Lenzi: l’incontro è stato da subito intenso, Muzzi ha attaccato, ma Lenzi ha ottenuto un primo yuko. Il cussino è riuscito a pareggiare, anche se la tecnica è sembrata più da waza-ari che da yuko. Al golden score, con pochi allenamenti sulle spalle, Muzzi ha ceduto. Nell’ultimo incontro con Grosseto, Donati ha affrontato Galluzzi: il senese ha messo a segno una spazzata apparsa da ippon, ma non è stata valutata tale dagli arbitri, lasciando tutti sorpresi. Il cussino ha poi ceduto all’avversario. Contro la squadra di Livorno i senesi hanno trovato nuove soddisfazioni: Lorenzo Olla ha vinto con un efficace passaggio a terra concluso con leva articolare; Donati ha conquistato il punto a tavolino; Giulio Muzzi, con due shido a testa, ha imposto la sua esperienza, chiudendo con un seoi reverse da ippon. Il Cus Siena ha conquistato così il secondo posto in Toscana, risultato non sufficiente per accedere alla finale di Roma. Un peccato, ma i senesi hanno combattuto con coraggio, dimostrando quanto il judo sia uno sport di squadra.