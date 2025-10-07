Judo. Cus in evidenza. Doppio bronzo per Romeo al Gran Prix Italia

Al PalaSport di Baronissi, in occasione del Campionato Italiano a squadre master e della terza prova del Gran Prix Italia, sono arrivati due splendidi bronzi per Valerio Romeo del Cus Siena Judo (categoria -81 kg M6). Nella gara individuale, disputata con la formula del girone all’italiana, fin dalla prima azione, Romeo ha dovuto fare i conti con un infortunio alle costole. Nonostante il dolore, è riuscito a portarsi in vantaggio e a lottare fino alla fine, cedendo solo nel finale. Senza scoraggiarsi, ha vinto i due incontri successivi e, arrivato all’ultimo match, che poteva valere l’oro, ha dato tutto senza però riuscire a prevalere. La sconfitta non ha però tolto valore alla sua prestazione, che gli è valsa il 3° posto. Romeo ha poi partecipato al Campionato italiano a squadre Master, con sei formazioni, tra cui la Toscana, a contendersi il titolo nella fascia M/F 4/5/6/7. Anche se non in perfette condizioni, il cussino ha dato un contributo fondamentale, permettendo alla rappresentativa di conquistare un bronzo molto significativo per il gruppo. Due medaglie, per Valerio Romeo, che raccontano non soltanto il suo talento tecnico, ma anche la sua forza mentale e la capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà. Una doppietta che brilla come simbolo di impegno, coraggio e passione.