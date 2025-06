Judo. Cussini in bella evidenza al Campionato Italiano di Kata. Bilancio molto positivo: tre ori, un argento e un bronzo

Risultati eccezionali per il Cus Siena, al Campionato Italiano di Judo Kata, edizione 2025, la più partecipata di sempre, con ben 202 atleti in gara. Dai 13 cussini che hanno preso parte alla competizione sono arrivati tre titoli italiani, un argento, un bronzo e un quarto e un quinto posto. I riflettori si sono accesi soprattutto sulla categoria Under 18, dove i senesi hanno dimostrato un’alta qualità tecnica. A dominare la scena Elia Domenichini e Daniele Gabbriellini, che nel nage no kata hanno conquistato il titolo italiano con un punteggio straordinario di 264 punti, il più alto mai raggiunto nel campionato italiano categoria under 18. Un primato che conferma il valore assoluto della coppia, già affermata a livello europeo. Nella specialità, splendido il secondo posto di Francesco Cosentino e Andrea Giannettoni (256 punti), saliti di un gradino rispetto al precedente risultato tricolore. Grandissima emozione anche per Gaia ed Emma Nastasi, che nel ju no kata hanno ottenuto il bronzo (151 punti): per le due sorelle si tratta della prima medaglia italiana, frutto di impegno, determinazione e passione. Nella stessa fascia d’età si sono distinti anche Leonardo Benza e Guglielmo Sensi, quarti nel katame no kata (145,5 punti), fuori dal podio per pochi decimi, e Adelaide Sassetti e Alvise Gallo, quinti nel nage no kata (245,5 punti), a pari merito con i quarti. Risultati che testimoniano quanto sia competitivo il vivaio del Cus. Nella categoria A2, Riccardo Pinto e Samuel Picciafuochi hanno dominato nel kodokan goshin jutsu, conquistando il titolo italiano (487,5 punti): una prova impeccabile, che ha evidenziato preparazione tecnica e padronanza del kata. Nella categoria A1, è arrivato un altro titolo italiano, nel kime no kata: a conquistarlo Yuri Ferretti, tecnico e atleta del Cus, ed Enrico Tommasi. I due, già vicecampioni europei, hanno sfoggiato una prova solida e autorevole (532 punti).